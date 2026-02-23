Emina Jahović’in avukatı Oğul Şahin Ateş aracılığıyla açtığı tazminat davası sonuçlandı. Boşanma anlaşmasına göre Mustafa Sandal, Jahović ve çocukları için otomobil kiralayacak, kira bedeli ile yakıt masraflarını karşılayacaktı.
Üç yıllık dava bitti! Mustafa Sandal Emina Jahovic'e tazminat ödeyecek
Şarkıcı Emina Jahović ile eski eşi Mustafa Sandal arasındaki hukuki çekişme sona erdi. Boşanma protokolünde yer alan "araç kiralama ve yakıt gideri" yükümlülüğüne uymadığı iddiasıyla Sandal'a dava açan Jahović, 3 yıldır devam eden süreçten galip ayrıldı.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Jahović, Sandal’ın bu yükümlülüğü yerine getirmediğini belirterek icra takibi başlatmıştı. Sandal’ın itirazları üzerine duran takip, mahkemenin kararıyla yeniden hız kazandı.
Mahkeme, toplam 468 bin 427 lira 91 kuruş alacak için takibin devamına hükmetti. Ayrıca Sandal’ın protokole aykırı davranışı nedeniyle yüzde 20 oranında icra inkâr tazminatı (kötü niyet tazminatı) ödemesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Mustafa Sandal ile Emina Jahović, 2018’de anlaşmalı boşanmıştı. Protokole göre iki çocuğun velayeti anneye bırakılmış, Beykoz’daki ev satılıp 2 milyon dolar Jahović’e verilmiş, 500 bin dolar da çocukların eğitimi için ayrılmıştı.
Sandal ayrıca Sırbistan’da konut alacak, nafaka ödeyecek ve Jahović’in talebi üzerine araç kiralayacaktı.
Jahović, nafaka ödemelerinde aksama ve araç kiralama yükümlülüğünün ihlali gerekçesiyle dava açmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
EMİNA YAHOVİC KİMDİR?
Emina Jahović (tam adı Emilija Jahović), 15 Ocak 1982 tarihinde Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde doğmuş, 44 yaşında olan Boşnak kökenli bir şarkıcı, besteci, dansçı, model ve oyuncudur.
Sırbistan ve Bosna Hersek vatandaşıdır. Balkanlar'da oldukça popüler olan sanatçı, 2002 yılında müzik kariyerine başlamış ve Tačka (2002), Radije ranije (2005), Vila (2009), Metamorfoza (2014), Dalje (2018) ve Svitanje (2025) gibi stüdyo albümleri yayınlamıştır.
Birçok hit şarkıya imza atmış, Eurovision şarkı yarışmalarına katılmış ve X Factor Adria gibi programlarda jüri/koç olarak yer almıştır.
Ailesi doktor kökenlidir; annesi çocuk hekimi, babası kardiyologdur. Ünlü Türk basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşidir.
MUSTAFA SANDAL KİMDİR?
Mustafa Sandal (lakabı "Musti"), 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuş, 56 yaşında olan Türk şarkıcı, şarkı yazarı, müzik yapımcısı, aranjör ve oyuncudur.
1990'ların başında besteleriyle tanınmış, 1994'te çıkardığı ilk albümü Suç Bende ile büyük başarı elde etmiştir (1.7 milyonun üzerinde satış). Pop, dans-pop, alaturka ve neo-klasik tarzlarında eserler üretir.
Aralarında "Moonlight", "Araba", "İsyankar", "Aya Benzer" gibi hitlerin bulunduğu çok sayıda şarkısı vardır.
Müzik dışında oyunculuk da yapmış (örneğin Arif v 216 filmi), iş insanı yönüyle de bilinir.
Avrupa'da da konserler vermiştir. 2008-2018 yılları arasında Emina Jahović ile evli kalmış, bu evlilikten iki oğlu olmuştur.
Hâlen aktif olarak müzik kariyerine devam etmektedir.