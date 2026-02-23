Üç yıllık dava bitti! Mustafa Sandal Emina Jahovic'e tazminat ödeyecek

NE OLMUŞTU?

Mustafa Sandal ile Emina Jahović, 2018’de anlaşmalı boşanmıştı. Protokole göre iki çocuğun velayeti anneye bırakılmış, Beykoz’daki ev satılıp 2 milyon dolar Jahović’e verilmiş, 500 bin dolar da çocukların eğitimi için ayrılmıştı.