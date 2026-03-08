ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırıya İran’dan karşılık gelmesi Orta Doğu’yu birbirine kattı. İran, kendisine yapılan saldırıya karşılık İsrail’e ve komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırıyor.
Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev alan İspanyol birliklerinin rol oynadığını duyurdu.Derleyen: Baran Yalçın
İran tarafından hedefte sapma meydana gelen bir mühimmat parçası Türkiye sınırlarına girdi. NATO güçleri, Türk hava sahasına giren mühimmatı havada imha etti.
Yaşanan olay sonrası İran’dan böyle bir saldırı yapılmadığına dair açıklama geldi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev alan İspanyol birliklerinin rol oynadığını açıkladı.
NATO yetkililerine göre füze, çarşamba günü erken saatlerde ABD savaş gemisinden ateşlenen bir önleyiciyle imha edildi.
İspanyol bakan, İspanyol birliklerinin füzenin düşürülmesini doğrudan gerçekleştirmediğini fakat NATO koordinasyonu kapsamında kritik istihbarat paylaştığını dikkat çekti.
İncirlik’te görev alan İspanyol birliklerinin Patriot hava savunma sistemi işlettiği de ifade ediliyor.