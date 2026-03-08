Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
Türkiye'ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev alan İspanyol birliklerinin rol oynadığını duyurdu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırıya İran’dan karşılık gelmesi Orta Doğu’yu birbirine kattı. İran, kendisine yapılan saldırıya karşılık İsrail’e ve komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırıyor.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 2

İran tarafından hedefte sapma meydana gelen bir mühimmat parçası Türkiye sınırlarına girdi. NATO güçleri, Türk hava sahasına giren mühimmatı havada imha etti.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 3

Yaşanan olay sonrası İran’dan böyle bir saldırı yapılmadığına dair açıklama geldi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, geçtiğimiz günlerde Türkiye hava sahasına giren bir balistik füzenin imha edilmesinde İncirlik Üssü'nde görev alan İspanyol birliklerinin rol oynadığını açıkladı.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 4

NATO yetkililerine göre füze, çarşamba günü erken saatlerde ABD savaş gemisinden ateşlenen bir önleyiciyle imha edildi.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 5

İspanyol bakan, İspanyol birliklerinin füzenin düşürülmesini doğrudan gerçekleştirmediğini fakat NATO koordinasyonu kapsamında kritik istihbarat paylaştığını dikkat çekti.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 6

İncirlik’te görev alan İspanyol birliklerinin Patriot hava savunma sistemi işlettiği de ifade ediliyor.

Türkiye’ye yönelen füzeyi ilk fark eden ülke: Hemen haber vermişler - Resim: 7
Kaynak: Haber Merkezi
