Anasayfa Gündem Türkiye'nin yüzölçümü en küçük şehirleri belli oldu: TÜİK açıkladı

Türkiye'nin yüzölçümü en küçük şehirleri belli oldu. İşte TÜİK verileriyle yüzölçümü en küçük 10 şehrimiz...

10- Tunceli | 7.774 kilometrekare

9- Gümüşhane | 6.575 kilometrekare

8- Tekirdağ | 6.313 kilometrekare

7- Bilecik | 4.307 kilometrekare

6- Kocaeli | 3.505 kilometrekare

5- Osmaniye | 3.320 kilometrekare

4- Düzce | 2.492 kilometrekare

3- Bartın | 2.330 kilometrekare

2- Kilis | 1.521 kilometrekare

1- Yalova | 850 kilometrekare

