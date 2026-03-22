10- Tunceli | 7.774 kilometrekare
Türkiye'nin yüzölçümü en küçük şehirleri belli oldu: TÜİK açıkladı
Türkiye'nin yüzölçümü en küçük şehirleri belli oldu. İşte TÜİK verileriyle yüzölçümü en küçük 10 şehrimiz...İbrahim Doğanoğlu
9- Gümüşhane | 6.575 kilometrekare
8- Tekirdağ | 6.313 kilometrekare
7- Bilecik | 4.307 kilometrekare
6- Kocaeli | 3.505 kilometrekare
5- Osmaniye | 3.320 kilometrekare
4- Düzce | 2.492 kilometrekare
3- Bartın | 2.330 kilometrekare
2- Kilis | 1.521 kilometrekare
1- Yalova | 850 kilometrekare
Kaynak: Haber Merkezi