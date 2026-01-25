İbradı ilçe merkezine 9 km, Ürünlü Mahallesi’ne ise 5 km uzaklıkta yer alan mağara, adını içerdiği mineraller sayesinde oluşan sarı renkli beşik görünümlü kemerlerden alıyor.
Türkiye’nin en büyük su altı gölü mağarası Altınbeşik’te çelik koruma kalkanı: Turistler rahat nefes alacak
Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin en büyük su altı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası’na ulaşmak isteyen ziyaretçilerin kullandığı yürüyüş yolunun, mağara girişine kadar olan 200 metrelik bölümüne kaya düşme riskine karşı çelik kafes yapılacak.
Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yeraltı gölü üzerinden botla girilebilen üç katlı mağara; turkuaz renkli gölü, sarkıtları, dikitleri ve travertenleriyle özellikle yaz aylarında bölgeye gelen binlerce yerli ve yabancı turistin vazgeçilmez gezi noktalarından biri haline geliyor.
İçerisindeki gölet oluşumlarıyla da ilgi çeken 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağaraya gelen ziyaretçiler, İbradı Belediyesi’nin profesyonel ekibi rehberliğinde bu büyüleyici doğa harikasını bot turlarıyla keşfedebiliyor.
Ziyaretçilerin doğal oluşumlar içinden geçerek mağaraya ulaştığı yürüyüş yolunda, olası taş ve kaya düşme tehlikesine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ile İbradı Belediyesi ortak bir güvenlik kararı aldı.
Bu çerçevede Bakanlık ve belediye iş birliğiyle, Antalya Valiliği tarafından yürüyüş yolunun girişe kadarki 200 metrelik kısmına çelik kafes inşa edilecek.
"Özellikle suyun fazla olduğu dönemde turist akını söz konusu"
Antalya Valisi Hulusi Şahin, mağaranın her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti.
Mağaranın sarkıtlar, dikitler ve ışık oyunlarıyla öne çıkan önemli bir rota olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Muhteşem bir yer gerçekten. Özellikle ilkbaharda suyun fazla olduğu dönemde turist akını da söz konusu fakat rampa bir bölge. Dağlardan da taşlar düşüyor. Bu durum ziyaretçilerin can güvenliği açısından risk teşkil ediyor.
Bunu önlemek için bir çalışma içerisine girdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle Antalya Valiliği olarak orada çelik bir kafes yapıyoruz. Böylece misafirler, o çelik kafesin altından güvenli şekilde geçerek Altınbeşik Mağarası'na ulaşabilecek. İhalesini yaptık. Kısa süre içerisinde inşaata başlayacağız ve turizm mevsimine yetiştireceğiz."
ALTINBEŞİK MAĞARASI
Altınbeşik Mağarası, Antalya'nın İbradı (Aydınkent) ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nde, derin Manavgat Vadisi'nin batı yamacında yer alan muhteşem bir doğa harikasıdır. 1994 yılında Altınbeşik Mağarası Milli Parkı olarak ilan edilmiş olup, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yeraltı (su altı) gölü mağarası olarak kabul edilir.
Mağara, adını üst kısmındaki Altınbeşik Tepesi'nden ya da içindeki mineraller nedeniyle sarı renkli, beşik şeklindeki doğal kaya oluşumlarından (köprü/beşik benzeri yapı) alır. Deniz seviyesinden yaklaşık 450 metre yükseklikte konumlanan mağara, 1966 yılında Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilmiştir.
Özellikleri:
Toplam uzunluğu yaklaşık 2.200–2.500 metre (araştırılan kısım kollarıyla birlikte bazı kaynaklarda 5.500 metreye kadar belirtilir).
Üç katlı bir yapıya sahiptir.
Girişten itibaren yaklaşık 125–200 metre uzunluğunda, yer yer 15 metre derinliğe ulaşan turkuaz renkli bir yeraltı gölü bulunur; bu göl üzerinden bot turlarıyla gezilir.
Sarkıt, dikit, traverten oluşumları, beyaz renkli dev damlataşlar, gölcükler ve ışık oyunlarıyla büyüleyicidir.
Mağara havası rutubetli olup yıl boyu 16–18 °C civarındadır.
İçeride yarasa türleri gibi fauna gözlemlenir, ancak yoğun hayvan topluluğu yoktur.
Çevresi zengin bitki örtüsüne (kızılçam, sedir, ardıç, endemik türler dahil 600'e yakın bitki) ve yaban hayatına (yaban keçisi, domuz, tilki vb.) ev sahipliği yapar; doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve eko-turizm için idealdir.
Ziyaret Bilgileri:
Genellikle yaz ve sonbahar aylarında açıktır; ilkbahar ve kışın su seviyesi yükseldiği için kapanabilir.
Mağaraya ulaşım için Ürünlü köyünden kısa bir yol vardır; araçla yaklaşılır, ardından yürüyüş veya bot turu yapılır.
Bot turları profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenir; can yeleği zorunludur, yüzmek yasaktır.
Milli park girişi ücretlidir (araç veya kişi başı, dönemsel değişir; bot turu ayrı ücretlidir).
Altınbeşik Mağarası, Antalya'nın az bilinen ama en etkileyici rotalarından biri olup her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti çeker. Turkuaz gölü, muazzam sarkıt-dikit oluşumları ve serin atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunar.