Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır

Fransa, Almanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'ın İran savaşını bahane ederek adaya yoğun bir şekilde yığınak yapmasını Haber Global ekranlarında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye'nin 6 adet F-16 savaş uçağını KKTC'ye yollaması temsili biraz. Türkiye oraya farklı bakıyor, biz zaten hep oradayız. Orada farklı bir hazırlık içerisindeyiz. Son dönemde Türkiye tüm hava tatbikatlarını Kıbrıs'ın güneyinde yapmaya başladı” sözlerini sarf etti.