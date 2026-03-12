Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır

Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e çıkaracağı Siper ile tüm Akdeniz'in hava sahasının kapatılabileceğini söyledi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 1

ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinde İran’a yönelik başlattığı saldırılardan sonra Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik hız kazandı. İran yapımı bir insansız hava aracının 2 Mart tarihinde Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssünü vurmasından sonra Batılı ülkeler bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirdi.

1 6
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 2

Fransa, Almanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'ın İran savaşını bahane ederek adaya yoğun bir şekilde yığınak yapmasını Haber Global ekranlarında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye'nin 6 adet F-16 savaş uçağını KKTC'ye yollaması temsili biraz. Türkiye oraya farklı bakıyor, biz zaten hep oradayız. Orada farklı bir hazırlık içerisindeyiz. Son dönemde Türkiye tüm hava tatbikatlarını Kıbrıs'ın güneyinde yapmaya başladı” sözlerini sarf etti.

2 6
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 3

“Önceden Suriye ve Irak'a yoğunlaşmıştık, oradaki tehdit dozajı azaldı” diyen Yarar, “Şu an Türkiye'ye tehdit gelebilecek en önemli yerler Ege ve Doğu Akdeniz'dir. Şu an biz oralara fokuslanmış durumdayız. Türkiye bu olaylardan önce zaten tüm gelişmiş silahlarını KKTC'ye konuşlandırdı. Rum tarafında artan İsrail faaliyetleri var” dedi.

3 6
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 4

“ORAYA KOYDUĞUMUZ SİPER İLE HAVA SAHASINI KAPATABİLİRİZ”

“Türkiye bütün hamlelere karşı hazırlık yapıyor” diyen Yarar, “Bir müddet sonra Kızılelma'lar geldiğinde Kızılelmaları görürüz. ANKA-3'leri de görürüz. Siper'i de görürüz. Bence Siper burada önemli. Siper adaya yerleştirilmelidir. Çünkü oraya koyduğunuz Siper'le tüm Akdeniz'in hava sahasını kapatabilirsiniz. Kıbrıs olayına rica ediyorum biraz fokuslanarak gitmek lazım" dedi.

4 6
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 5
5 6
Türkiye'nin elindeki gizli güç: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır - Resim: 6
6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro