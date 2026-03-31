Türkiye A Milli Futbol Takımımız tarih yazdı… Bizim Çocuklar, play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri hangi ülkeler? A Milli Takım'ın grubu
A Milli Futbol Takımı, tarih yazarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Bu sonuçla birlikte dev turnuvada D Grubu’ndaki rakipler ve maç programı da netleşti. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
FİNAL SONUÇLARI
Kosova 0-1 TÜRKİYE
Bosna Hersek 1-1 İtalya (Uzatmalara gitti)
Çekya 1-1 Danimarka (Uzatmalara gitti)
İsveç 3-2 Polonya
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda Bizim Çocuklar, D Grubu’nda mücadele edecek.
D GRUBU'NDA YER ALAN ÜLKELER
TÜRKİYE
- Avustralya
- ABD
- Paraguay
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MAÇ TAKVİMİ
2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve farklı aşamalarla ilerleyerek temmuz ayına kadar sürecek. Turnuvada grup aşaması 11-27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Eleme turları ise 28 Haziran’da başlayacak; son 32 turu 28 Haziran - 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çeyrek finaller 9-11 Temmuz’da, yarı finaller ise 14-15 Temmuz’da oynanacak. Turnuvada üçüncülük maçı ise 18 Temmuz 2026’da yapılacak.
TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?
-A Milli Takım, grubun ilk maçında 13 Haziran tarihinde Avustralya ile karşılaşacak.
- İkinci randevu 19 Haziran’da Paraguay ile oynanacak.
- Grubun ve turnuvanın en kritik karşılaşması ise 25 Haziran’da ev sahibi ABD’ye karşı gerçekleşecek.
SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ!