Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, yapılan gösteri ile ilgili, “Riyad’daki standımızdan, İstanbul’da görev yapan insansız deniz aracını uydu bağlantısı üzerinden canlı olarak kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz uydu haberleşmesinin operasyonel sahadaki gerçek uygulama kapasitesini paydaşlarımızla buluşturduk. Bu kabiliyet, hem genel anlamda insansız sistemler hem de özellikle insansız deniz araçları için temel bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.