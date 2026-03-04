Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti

Türk teknoloji devi CTech, Riyad’da gerçekleştirilen World Defense Show 2026’da fuar alanında şaşırtan bir olaya imza attı.
Türk teknoloji devi CTech, Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show 2026'da fuar alanındaki standından yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıktaki İstanbul sularında görev yapan bir insansız deniz aracını (İDA) uydu üzerinden canlı olarak kontrol etti.
Yapılan bu gösteri, insansız sistemler, özellikle de insansız deniz araçları için uydu haberleşmesinin operasyonel açıdan ne denli kritik bir unsur olduğunu somut bir şekilde ortaya çıkardı.
Uzun mesafeden sağlanan gerçek zamanlı ve kesintisiz kontrol kabiliyeti, güvenli SATCOM altyapısının modern platformlar için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu.
CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, yapılan gösteri ile ilgili, “Riyad’daki standımızdan, İstanbul’da görev yapan insansız deniz aracını uydu bağlantısı üzerinden canlı olarak kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz uydu haberleşmesinin operasyonel sahadaki gerçek uygulama kapasitesini paydaşlarımızla buluşturduk. Bu kabiliyet, hem genel anlamda insansız sistemler hem de özellikle insansız deniz araçları için temel bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.
Fırat açıklamalarının devamında şunları söyledi, “CTech olarak, TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR İHA platformlarında 400 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle elde ettiğimiz derin uydu haberleşme yetkinliğini, deniz platformlarının SATCOM kabiliyetlerine aktarıyoruz.
Bugün Türkiye’de hayata geçirilen İDA projelerinin önemli bir bölümü, uydu haberleşme gücünü CTech’in birikiminden almaktadır. İnsansız deniz aracı üreticileri ve platform geliştiricileriyle güçlü bir sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”