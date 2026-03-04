Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Gündem Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti

Türk teknoloji devi CTech, Riyad’da gerçekleştirilen World Defense Show 2026’da fuar alanındaki standından yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıktaki İstanbul sularında görev yapan bir insansız deniz aracını (İDA) uydu üzerinden canlı olarak kontrol etti.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 1

Türk teknoloji devi CTech, Riyad’da gerçekleştirilen World Defense Show 2026’da fuar alanında şaşırtan bir olaya imza attı.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 2

CTech, fuar alanındaki standından yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıktaki İstanbul sularında görev yapan bir insansız deniz aracını (İDA) uydu üzerinden canlı olarak kontrol etti.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 3

Yapılan bu gösteri, insansız sistemler, özellikle de insansız deniz araçları için uydu haberleşmesinin operasyonel açıdan ne denli kritik bir unsur olduğunu somut bir şekilde ortaya çıkardı.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 4

Uzun mesafeden sağlanan gerçek zamanlı ve kesintisiz kontrol kabiliyeti, güvenli SATCOM altyapısının modern platformlar için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 5

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, yapılan gösteri ile ilgili, “Riyad’daki standımızdan, İstanbul’da görev yapan insansız deniz aracını uydu bağlantısı üzerinden canlı olarak kontrol ederek; güvenli ve kesintisiz uydu haberleşmesinin operasyonel sahadaki gerçek uygulama kapasitesini paydaşlarımızla buluşturduk. Bu kabiliyet, hem genel anlamda insansız sistemler hem de özellikle insansız deniz araçları için temel bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 6

Fırat açıklamalarının devamında şunları söyledi, “CTech olarak, TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR İHA platformlarında 400 bin saati aşan uçuş tecrübesiyle elde ettiğimiz derin uydu haberleşme yetkinliğini, deniz platformlarının SATCOM kabiliyetlerine aktarıyoruz.

Türkiye’den yeni savaş teknolojisi: Riyad'dan İstanbul'a tek tıkla müdahale etti - Resim: 7

Bugün Türkiye’de hayata geçirilen İDA projelerinin önemli bir bölümü, uydu haberleşme gücünü CTech’in birikiminden almaktadır. İnsansız deniz aracı üreticileri ve platform geliştiricileriyle güçlü bir sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi
