Türkiye’de otomobil yarışı kızışıyor: Nisanda satışa çıkan hibrit ve elektrikli yeni model 10 araç
2026’nın başında otomotiv sektörü, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Sıfır araç satışlarında gözle görülür bir yavaşlama yaşanırken, markalar stoklarını eritmek için kampanyalara ağırlık verdi.Derleyen: Cemile Kurel
Bu dönemde dikkat çeken modellerden biri olan Jaecoo 7, Evolve 4x2 donanımıyla 2 milyon 390 bin TL fiyat etiketiyle listelere girdi. Ayrıca model için 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunuluyor.
Çinli üretici Omoda’nın iddialı SUV’u Omoda 5 ise 1 milyon 999 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıktı. Sportif çizgileri ve çift 12,3 inçlik ekranıyla teknoloji odaklı bir deneyim vadediyor.
Premium segmentte yer alan DS N°4, yenilenen yüzüyle 3 milyon 70 bin TL’den alıcı buluyor. Dizel motor seçeneği için lansmana özel avantajlı kredi seçenekleri de mevcut.
İtalyan otomobil üreticisinin dikkat çeken modeli Alfa Romeo Tonale ise 175 beygir gücündeki hibrit motoruyla 3 milyon 716 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla pazara giriş yaptı.
Mini’nin sevilen SUV modeli Countryman, Türkiye’ye özel iki yeni versiyonla genişletildi. Dark Edition 3 milyon 780 bin TL, Trail Edition ise 4 milyon 400 bin 600 TL fiyat etiketiyle satışta. Skoda Superb’in Sportline versiyonu da 150 beygirlik yarı hibrit motoruyla 3 milyon 682 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla listelere eklendi.
SUV segmentinin popüler isimlerinden Volkswagen T-Roc, yeni nesliyle Türkiye’ye gelirken, 150 beygirlik yarı hibrit motoru ve 2 milyon 388 bin 500 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.
Hyundai i30 ise 1.6 litrelik T-GDI motoruyla güncellenerek 1 milyon 940 bin TL’den satışa sunuluyor.
Elektrikli araç tarafında ise rekabet giderek artıyor. Opel Grandland’in dört çeker elektrikli versiyonu 4 milyon 250 bin TL fiyatla satışa çıkarken, çift motorlu yapısıyla 325 beygir güç ve 473 kilometre menzil sunuyor.
Renault Scenic E-Tech ise 87 kWh bataryasıyla 604 kilometreye kadar menzil sunarak 3 milyon 300 bin TL’den başlayan fiyatlarla pazardaki yerini aldı.