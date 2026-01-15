Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
Anasayfa Kültür Sanat Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildiğini açıkladı.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda konuşan Kocatürk, yayıncılık sektörünün tüm zorluklara rağmen ayakta kaldığını vurguladı.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Türkiye'nin kitap üretimiyle dünyada dikkat çektiğini belirten Kocatürk, "Yeni kitap yayınlamada geçen seneyi aştık. Geçen sene Türkiye'de 90 bin civarında yeni kitap yayınlanıyordu, 2025'te bu 100 binin üzerine çıktı. Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada belki de ilk 5'in içine girdi." dedi.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Artan maliyetler nedeniyle sektörde zor bir dönem yaşandığını ifade eden Kocatürk, üretim adetlerinde gerileme olduğunu kaydetti:

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

"2024 yılında 413 milyon 860 bin 263 kitap üretilmiş. 2025 yılında 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi. Bu kitaplar 48 sayfanın üzerinde olan bandrol yapıştırdığımız kitaplar.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Ayrıca 48 sayfanın altında bandrol yapıştırmadığımız 100 milyon çocuk kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı 200 milyon kitabı da eklediğimizde yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş oluyoruz."

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Kocatürk, üretim nüfusa oranlandığında kişi başına 8,2 kitap düştüğünü belirtti.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

Türk edebiyatının seçkin eserlerini uluslararası fuarlarda tanıtmaya yönelik hedeflerini paylaşan Kocatürk, şunları söyledi:"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme projesinden verdiği destekle, eserlerin tanıtılmasını ve telif haklarının dünyaya satılmasını sağlamak istiyoruz.

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı

2025'te yaklaşık 2,5 milyon dolarlık telif ihracatı yapıldığına dair elimizde bir kayıt var. Bunu daha ileriye taşımak ve uluslararası kitap fuarlarına katılarak bu telif anlaşmalarını artırmak hedeflerimizden bir tanesi."

Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 9
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 10
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 11
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 12
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 13
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 14
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 15
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 16
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 17
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 18
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 19
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 20
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 21
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 22
Türkiye'de geçen yıl tam 407 milyon 777 bin 284 kitap basıldı - Resim: 23
Kaynak: AA
