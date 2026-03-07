Türkiye’de bir dev banka daha satılıyor: Anlaşma sağlandı

Nefes'te yer alan habere göre, TurkishBank tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirilen açıklamada, bankanın hissedarlarından Özyol Holding AŞ ve National Bank of Kuwait’in (NBK) bankadaki toplam yüzde 99,31’lik payının Freedom Holding Corp.’un yüzde 100 iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler AŞ’ye devredilmesine yönelik Pay Devir Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.