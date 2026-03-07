Türkiye’de bankacılık sektöründe bir satış daha yaşandı. TurkishBank’ın çoğunluk hisseleri Kazakistan merkezli finans grubu Freedom Holding Corp.’a devredilmesi için anlaşma imzalandı.
Türkiye’de bir dev banka daha satılıyor: Anlaşma sağlandı
Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp. TurkishBank’ın yüzde 99,31 hissesini satın aldı. Satışın tamamlanması için kurumların onayı bekleniyor.Derleyen: Baran Yalçın
Nefes'te yer alan habere göre, TurkishBank tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerçekleştirilen açıklamada, bankanın hissedarlarından Özyol Holding AŞ ve National Bank of Kuwait’in (NBK) bankadaki toplam yüzde 99,31’lik payının Freedom Holding Corp.’un yüzde 100 iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler AŞ’ye devredilmesine yönelik Pay Devir Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
Gerçekleştirilen açıklamada söz konusu satış işleminin Türkiye’deki ilgili resmi kurumların onayına tabi olduğu ifade edilirken, onay süreçlerinin tamamlanmasından sonra kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği belirtildi.
Bloomberg, yaklaşık üç ay önce konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde TurkishBank’ın Kazakistan merkezli Freedom Holding’e satışı için görüşmelerin devam ettiğinden bahsetmişti.
BANKALARDA HAREKETLİLİK
Son zamanlarda Türkiye’de bankacılık ve finans sektöründe yabancı sermaye hareketliliği göze çarpıyor. Kazakistan merkezli finans grubu Kaspi.kz de kısa süre önce Rabobank Türkiye’yi satın almak için anlaşmaya varmış, işlemin tamamlanması için düzenleyici kurumların onayı beklenmeye başlanmıştı.
Kaspi.kz, Türkiye’deki yatırımlarını son dönemde artıran şirketlerden biri. Şirket, geçtiğimiz aylarda e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yüzde 65,4 hissesini yaklaşık 1,1 milyar dolara satın almıştı.