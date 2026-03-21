A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolundaki Romanya karşılaşması, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye-Romanya maçı öncesi Hagi'den çarpıcı yorum: 3 futbolcuya değindi
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda Romanya ile evinde karşılaşacak. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Hagi'den çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Müsabaka, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
Romanya futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Gheorghe Hagi, Romanya ile Türkiye arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Hagi, Lucescu'nun ardından Romanya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarına da yanıt verdi.
"TÜRKİYE MAÇI İÇİN ODAKLANMIŞ DURUMDALAR"
Rumen basınından Pro Sport'a röportaj veren Gheorghe Hagi, Romanya'nın Türkiye ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosuna oğlu Ianis Hagi'nin de çağrılması hakkında sorulan bir soru üzerine "Odaklanmış durumdalar. Hepsi! Herkesin bu maça çok bağlı olduğunu anlıyorum ve umarım çok iyi bir formda gelirler. Ve tırnak içinde, sürprizi yaratmak için!" yanıtını verdi.
“DÜNYA KUPASI ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK”
Dünya Kupası'na katılmanın Romanya için çok önemli olduğunu vurgulayan Hagi, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nda olmak özgüven kazandıracak ve aynı zamanda çok fazla deneyim. Zaten deneyimleri var, takımın büyük çoğunluğu uluslararası deneyime sahip.
Olgunlar, genç oyuncuları da hesaba katarsak, şimdi onlar takımın temelini oluşturuyor, yükü onlar taşıyor. Tecrübeli oyuncular ve bence yaratıcı yetenekleri var." yorumunu yaptı.
Türkiye, Romanya'yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynanacak.
Milli Takımımız, kazanması halinde final maçına deplasmanda çıkacak.