Arda Güler, Real Madrid formasıyla Elche’ye karşı yaklaşık 70 metreden attığı golle dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar
Arda Güler, Real Madrid formasıyla sergilediği performansla gündemden düşmüyor. Romanya basını milli yıldızı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Milli yıldızın bu golü, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya’yı da tedirgin etti.
RUMEN BASINI YAZDI
Rumen basını Prosport, Arda Güler’in golünü Gheorghe Hagi’nin Real Madrid formasıyla Osasuna’ya attığı gole benzeterek, “Dünyayı ayağa kaldırdı!
Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Hagi tarzı bir gole imza attı” ifadelerini manşete taşıdı.
GOLAZO DA YAZDI
Golazo’da yer alan haberde ise, “Romanya titriyor! 2026 Dünya Kupası play-off’unda rakip olacak yıldız futbolcu, 70 metreden muhteşem bir gol attı” denildi.
SEZON RAKAMLARI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 43 maça çıktı ve takımına 4 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.
Milli yıldız Arda Güler'in, bu akşam TSİ 23.00’te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
TÜRKİYE RAKAMLARI
Arda Güler, Türkiye A Milli Takım formasıyla da 26 maça çıktı ve 6 da gol attı.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI DETAYLARI
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak.
Maç, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.