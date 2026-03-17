Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar

Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar

Arda Güler, Real Madrid formasıyla sergilediği performansla gündemden düşmüyor. Romanya basını milli yıldızı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 1

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Elche’ye karşı yaklaşık 70 metreden attığı golle dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

1 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 2

Milli yıldızın bu golü, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya’yı da tedirgin etti.

2 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 3

RUMEN BASINI YAZDI

Rumen basını Prosport, Arda Güler’in golünü Gheorghe Hagi’nin Real Madrid formasıyla Osasuna’ya attığı gole benzeterek, “Dünyayı ayağa kaldırdı!

3 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 4

Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Hagi tarzı bir gole imza attı” ifadelerini manşete taşıdı.

4 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 5

GOLAZO DA YAZDI

Golazo’da yer alan haberde ise, “Romanya titriyor! 2026 Dünya Kupası play-off’unda rakip olacak yıldız futbolcu, 70 metreden muhteşem bir gol attı” denildi.

5 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 6

SEZON RAKAMLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 43 maça çıktı ve takımına 4 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

6 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 7

Milli yıldız Arda Güler'in, bu akşam TSİ 23.00’te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

7 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 8

TÜRKİYE RAKAMLARI

Arda Güler, Türkiye A Milli Takım formasıyla da 26 maça çıktı ve 6 da gol attı.

8 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 9

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI DETAYLARI

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak.

9 10
Türkiye maçı öncesi Romanya'yı Arda Güler korkusu sardı: Manşetlere taşıdılar - Resim: 10

Maç, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro