Türkiye ikiye bölünebilir: İlk kez tespit edildi

Anadolu İkiye Ayrılabilir mi?

Kutoğlu'nun açıklamalarına göre, gerinim devam ettiği sürece doğu kesim kuzeye, batı kesim güneye hareketini sürdürecek. Milyonlarca yıllık jeolojik süreçte bu yer değiştirmeler kilometrelerce mesafeye ulaşabilir ve Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılması gündeme gelebilir.

Konuyla ilgili Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: "Bu zon etrafında geçmiş yıllarda irili ufaklı depremler meydana gelmiş. Bu da bu hattın varlığını doğrular nitelikte. Bu durum bize şunu gösteriyor, bu gerinim devam ettiği sürece Ankara'nın doğusunda kalan kısım yukarıya, batısında kalan kısmı aşağıya devam edecek. Milyonlarca yıllık süreç içerisinde bu miktar kilometrelere ulaşabilir ve neticesinde Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılması söz konusu olabilir" şeklinde konuştu