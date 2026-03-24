Dünyanın en büyük gaz sahalarından Güney Pars Gaz Sahası’nın 18 Mart’ta İsrail saldırılarında hedef alındığı ve bu gelişmenin ardından İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının kesildiği iddia edildi.
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler
İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışının büyük ölçüde kesildiği iddiaları gündeme gelirken, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar “arzda sıkıntı yok” diyerek haberleri yalanladı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enerji güvenliğine vurgu yaptı. Peki Türkiye, doğal gazı nereden alıyor?Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 24 Mart tarihli haberine göre, İran’ın Türkiye’ye sağladığı gazın yaklaşık yüzde 75’i saldırının ardından durduruldu.
Ancak Alparslan Bayraktar söz konusu iddiaları yalanladı. 24 Mart’ta kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, “Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu” ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda hazırlıklı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem de yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik” dedi.
Türkiye 2025 yılında doğal gazını nereden aldı?
Rusya | Yüzde 36,5
Azerbaycan | Yüzde 20,6
ABD | Yüzde 15,7
İran | Yüzde 13,5
Cezayir | Yüzde 7,7
Diğer Ülkeler | Yüzde 6,1