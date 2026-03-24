Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler

İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışının büyük ölçüde kesildiği iddiaları gündeme gelirken, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar “arzda sıkıntı yok” diyerek haberleri yalanladı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enerji güvenliğine vurgu yaptı. Peki Türkiye, doğal gazı nereden alıyor?

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 1

Dünyanın en büyük gaz sahalarından Güney Pars Gaz Sahası’nın 18 Mart’ta İsrail saldırılarında hedef alındığı ve bu gelişmenin ardından İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının kesildiği iddia edildi.

1 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 2

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 24 Mart tarihli haberine göre, İran’ın Türkiye’ye sağladığı gazın yaklaşık yüzde 75’i saldırının ardından durduruldu.

2 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 3

Ancak Alparslan Bayraktar söz konusu iddiaları yalanladı. 24 Mart’ta kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, “Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu” ifadelerini kullandı.

3 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 4

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin enerji arz güvenliği konusunda hazırlıklı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem de yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik” dedi.

4 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 5

Türkiye 2025 yılında doğal gazını nereden aldı?

5 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 6

Rusya | Yüzde 36,5

6 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 7

Azerbaycan | Yüzde 20,6

7 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 8

ABD | Yüzde 15,7

8 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 9

İran | Yüzde 13,5

9 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 10

Cezayir | Yüzde 7,7

10 11
Türkiye doğal gazı nereden alıyor? İşte tedarikçi ülkeler - Resim: 11

Diğer Ülkeler | Yüzde 6,1

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro