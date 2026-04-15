Avrupa genelinde uygun fiyatlı ve düzgün bir konut bulmak giderek zorlaşıyor. Konut harcamaları, AB'de ortalama bir hanenin gelirinin beşte birini oluşturuyor.
Türkiye, Avrupa’da lider oldu: Kira artışında en yakın rakibine fark attı
Türkiye’de kiraların geldiği durum Avrupa merkezli bir araştırma ile gözler önüne serildi. Buna göre Türkiye, Avrupa’da kira artışının en fazla olduğu ülke konumunda. Türkiye’nin sıralamada en yakın rakibi Karadağ’a büyük fark attı.
Euronews’te yer alan habere göre, AB adayları ve EFTA ülkeleri de hesaba katıldığında, 36 ülke arasında yüzde 77,6'lık yıllık kira enflasyonuyla Türkiye açık ara ayrışıyor. İkinci en yüksek artışın yüzde 18,5 ile Karadağ'da görülmesi, Türkiye'nin diğerlerinin ne kadar önünde olduğunu gösteriyor.
Euronews Business'e değerlendirmelerde bulunan Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, “Enflasyon [Türkiye'de] olağanüstü yüksek. Bu da manşet nominal kira artışının büyük bölümünün enflasyondan kaynaklandığı anlamına geliyor," diyerek Türkiye'de ev sahibi olmanın giderek daha erişilemez hale geldiğinin altını çizdi.
Hızla artan konut fiyatları, yüksek konut kredisi faizleri ve uzun vadeli sabit faizli finansmana erişimin kısıtlı olması, birçok hanenin fiilen ev satın alma imkânını elinden alarak talebi kiralık piyasaya yöneltti.
Global Property Guide'dan Mikk Kalmet, “Konut çoğu zaman enflasyona ve para birimindeki değer kaybına karşı korunma aracı olarak görülüyor. Bu da hem satış fiyatlarını hem kiraları yukarı itiyor,” diye konuştu.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ DURUM
AB içinde konut kiralarındaki ortalama yıllık artış oranı Finlandiya'da yüzde 1'den Hırvatistan'da yüzde 17,6'ya kadar değişti.
Kira enflasyonu Yunanistan'da (yüzde 10), Macaristan'da (yüzde 9,8), Bulgaristan'da (yüzde 9,6) ve Romanya'da (yüzde 8,2) da yüksek. Hepsi yüzde 8'in üzerinde.
Finlandiya'nın (yüzde 1) yanı sıra, yıllık kira enflasyonu Lüksemburg'da (yüzde 1,6), Malta'da (yüzde 1,7), Slovenya'da (yüzde 1,9), Almanya'da (yüzde 2,1), Danimarka'da (yüzde 2,2), Fransa'da (yüzde 2,3) ve İspanya'da (yüzde 2,4) AB ortalamasının altında kaldı.
Avrupa'nın üç büyük ekonomisinde kira artışları AB ortalamasının gerisinde kaldı. AB'nin “dört büyük” ekonomisi arasında İtalya (yüzde 3,8), kira enflasyonunun AB ortalamasını aştığı tek ülke.
Çekya (yüzde 6,1), Letonya (yüzde 5,7), Litvanya (yüzde 5,6), Portekiz (yüzde 5,3), İsveç (yüzde 5,3), Hollanda (yüzde 5,1) ve Slovakya (yüzde 5,1), kira artışlarının yüzde 5'in üzerinde olduğu diğer ülkeler.