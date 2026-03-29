Türk zeytinyağı markası yurt dışına açılıyor: 3 kat büyüme için hangi ülkeler hedefte?
Ayvalık'tan çıkan premium zeytinyağı markası Aivalos yurt dışına açılıyor. Amerika Japonya Dubai ve Avrupa'ya ihracat yaparak 3 kat büyüme hedefleyen firma 3 bine yakın satış noktasında yer alıyor ve çeşnili ürünleriyle dikkat çekiyor.Derleyen: Hande Karacan
Balıkesir Ayvalık’ta iki yıl önce üretime başlayan zeytinyağı girişimi kısa sürede yurtiçinde yaygın bir satış ağı oluşturdu. Ürünler son dönemde Amerika Japonya ve Dubai’ye ihraç edilmeye başlandı.
Zeytinyağı girişiminde üretim kapasitesi artırılarak hem iç hem de dış pazarda büyüme hedefleniyor. Üretimde erken hasat ve riviera zeytinyağlarının yanı sıra aromalı çeşniler de sunuluyor.
ÇEŞNİLİ ZEYTİNYAĞLARI DAMAK TADINA HİTAP EDİYOR
Farklı damak tatlarına hitap eden çeşnili zeytinyağları da bulunuyor. Özellikle acı kırmızı biber aromalı zeytinyağı son yıllarda gastronomi dünyasında yükselen trendlerden biri olarak öne çıkıyor.
Bu tür ürünler pizza makarna sandviç ve deniz ürünleri gibi tariflerde lezzeti zenginleştiren tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılıyor.
ÜRETİM VE GELECEK HEDEFLERİ
Üretim süreçlerine ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi veren CEO Ayhan, "Ayvalık'taki üretim tesisimizde, yıllık 8 milyon kilogram zeytin işleme ve 48 bin ton rafinasyon kapasitemizle durmadan çalışıyoruz. Markamız 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri de dahil olmak üzere 3 bine yakın kurumsal noktada yer alırken, özellikle ihracat kanalında talep giderek artıyor. Yurt dışında Amerika, Japonya, Dubai ve Avrupa ülkelerine açılarak; önümüzdeki dönemde minimum 3 kat büyüme hedefiyle hem iç pazarda hem de dış pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.
Ayhan, "Ayvalık'ın kendine özgü iklimi, toprak yapısı ve zeytin çeşitleri, bölgede üretilen zeytinyağlarına karakteristik bir aroma kazandırıyor. Bu doğal avantajları değerlendiriyoruz. Üretim sürecinde kaliteyi ön planda tutarak farklı ürün segmentlerinde çözümler sunuyoruz" diye konuştu.
MUTFAKTA PRATİK ÇÖZÜMLER
Mutfakta hız ve kolaylık sağladıklarını belirten Ayhan, "Pratik kullanımıyla öne çıkan sıkılabilir şişe formunda ürünler sunuyoruz. Böylece sektörde öncü olmaya devam ediyoruz. 'Sızart ve Cızart' yaklaşımımızla mutfakta hız ve kolaylık sağlıyoruz.
Amacımız sadece kaliteli zeytinyağı üretmek değil, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmek" ifadelerini kullandı.
TALEP GİDEREK GÜÇLENİYOR
Ayhan, Ayvalık zeytinyağına yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek "Bu yükselişte kalite odaklı üretim anlayışı ve markalaşma yatırımları büyük rol oynuyor. Hem iç pazarda hem de uluslararası arenada Ayvalık zeytinyağına olan talep giderek güçleniyor" dedi.
PREMİUM SEGMENTTE GÜÇLÜ KONUMLANMA
Markayı, premium segmentte konumlandırdıklarını aktaran Ayhan, "Özellikle seçkin satış noktalarında tüketiciyle buluşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ürünlerin ağırlıklı olarak A segment mağazalarda yer almasını planlıyoruz.
Bu doğrultuda Aivalos’un, hem raf konumlandırması hem de iletişim stratejisinde seçici bir yaklaşımı benimsiyoruz. Geleneksel üretim mirasını modern pazarlama anlayışıyla birleştiriyoruz. Hem Türkiye’de hem de global pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefleyerek, Ayvalık zeytinyağının bilinirliğine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.