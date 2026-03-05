Savunma ve havacılık sanayisi, şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,2 yükselişle 553,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.
Türk savunma ve havacılıktan yarım milyar dolarlık hamle: Savaş sonrası harekete geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Şubat ayındaki ihracat rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.Derleyen: Baran Yalçın
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Türk savunma ve havacılık sanayisinin şubat ayında ihracat artışını devam ettirdiğini ifade etti.
Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 senesi şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat yaparak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,2 yükseliş gösterdiğini belirten Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur” sözlerini sarf etti.
Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek,
“Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Artan uluslararası işbirlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Görgün, savunma ve havacılık sanayisinde yakalanan bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlere ve çalışanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.