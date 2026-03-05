Türk savunma ve havacılıktan yarım milyar dolarlık hamle: Savaş sonrası harekete geçildi

Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 senesi şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat yaparak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,2 yükseliş gösterdiğini belirten Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur” sözlerini sarf etti.