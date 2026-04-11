Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde (UEZ 2026) yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve ekonomik büyüme performansını değerlendirdi. Kacır, Türk savunma sanayisinin birçok kritik alanda “harp paradigmasını değiştiren” teknolojilerle dünyada ilk 5 ülke arasına girdiğini vurguladı.
Türk savunma sanayisi ilk 5'te: Türkiye’nin yükselişi hız kesmedi
Türkiye savunma sanayisi son teknolojilerle dünyada ilk 5’e girdi. Sanayi üretimi ve ihracatta da tarihi sıçrama yaşarken Bakan Kacır, yüksek teknoloji, yapay zeka ve nükleer enerji hedefleriyle Türkiye’nin küresel rekabette gücünü artıracağını açıkladı.
Türkiye’nin son yıllarda üretim ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirten Kacır, küresel ticaretteki payın yüzde 0,55’ten yüzde 1,07’ye yükseldiğini söyledi. İmalat sanayisinde katma değerin ise 2002’de 41 milyar dolar seviyesindeyken 2025 itibarıyla 246 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Kacır, “Türkiye, 2002'de sadece 41 milyar dolar imalat sanayi katma değeri üretebilmişti. Geçtiğimiz yıl Türk sanayisi, 246 milyar dolar katma değer oluşturdu. 2002'den 2025'e 23 yıl geçti, dünya çok değişti. Ama dünyanın hızıyla gitmiş olsaydık, biz ancak 123 milyar dolar sanayi katma değeri üretmiş olacaktık. Yani ortaya koyduğumuz daha ileri performans sayesinde bunun tam iki misli 246 milyar dolar imalat sanayi katma değer üretmeyi başardık.” dedi.
Savunma sanayisinin bu başarı hikayesinin en kritik bileşenlerinden biri olduğunu belirten Kacır, özellikle insansız hava araçları alanında Türkiye’nin küresel pazarda güçlü bir konum elde ettiğini söyledi. Askeri İHA pazarının yaklaşık üçte ikisinin Türk firmalarının elinde olduğunu vurguladı.
Pandemi sonrası dönemde Türkiye’nin sanayi üretiminde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kacır, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmalı veriler paylaştı. “Fransa'da üretim düzeyi pandemi öncesinin 2020 yılı ocak ayının halen yüzde 3 daha aşağısındadır. İtalya'da yüzde 5,4 daha aşağısındadır. Almanya'da üretim düzeyi 2020 yılı ocak ayının, yani bugünden 6 yıl öncesinin halen yüzde 11,8 daha gerisindedir. Türkiye'de ise sanayi üretim düzeyi 2020 yılı ocak ayının, yani pandemi öncesinin yüzde 31 daha yukarısındadır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ihracat yapısında da önemli bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Kacır, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin payının hızla arttığını belirtti. “2025 yılı ihracatımıza baktığımızda, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 12,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 10,6 artış yakaladığımızı görüyoruz.” diyen Kacır, son yıllardaki ihracat artışının tamamının bu segmentten geldiğini söyledi.
Araştırma ve geliştirme yatırımlarına da değinen Kacır, milli gelirin yüzde 1,5’inin AR-GE’ye ayrıldığını ve toplam kaynağın 20 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Özel sektörün yıllık 14 milyar dolara yakın yatırım yaptığını, teknoparklarda ise 12 binden fazla girişimin faaliyet gösterdiğini aktardı.
Savunma ve havacılık sektöründeki büyümenin dikkat çekici olduğunu belirten Kacır, sektörün yıllık gelirinin 20 milyar doların üzerine çıktığını ve ihracatın 10 milyar doları aştığını söyledi. Türkiye’nin bu alanda dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldiğini kaydetti.
Elde edilen başarıların kolay kazanılmadığını vurgulayan Kacır, “23 yıl öncesine döndüğümüzde, Türkiye'de tüm savunma ve havacılık sektörümüzün yılda 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük taşıdığını görürken, şimdi yılda 20 milyar doların üzerinde bir satış geliri elde ediyor Türk savunma ve havacılık sektörü.” dedi.
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında yeni hedefler belirlediğini de açıklayan Kacır, 2030 Yapay Zeka Stratejisi’nin haziran ayında açıklanacağını duyurdu. Ayrıca nükleer enerji alanında da önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek, “2026, Türkiye'nin nükleer enerjiden faydalanmaya başladığı bir yıl olacak...” ifadelerini kullandı. Kacır, savunma sanayisinde kazanılan kabiliyetlerin diğer sektörlerle entegre edilmesinin hedeflendiğini belirterek Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme yolculuğunu sürdüreceğini sözlerine ekledi.