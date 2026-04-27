Trakya Bölgesi’nin köklü ulaşım devlerinden biri olan ve 1975 yılından bu yana hizmet veren Kale Seyahat, ekonomik darboğazı aşamayınca yargıya başvurdu.
Türk otobüs devi iflas pençesinde: Herkes buna biniyor…
Trakya’nın 1975’ten bu yana hizmet veren köklü ulaşım firması Kale Seyahat, ekonomik darboğazı aşamayınca bünyesindeki 5 şirket ve sahipleriyle birlikte konkordato talebinde bulundu.Süleyman Çay
Şirketin kurucusu Tamer Çınar ve gruba bağlı beş farklı şirket için mahkemeden konkordato kararı çıktı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesi merkezli olan ve Trakya’nın İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerle bağını kuran en önemli aktörlerden biri konumundaki Kale Seyahat grubu, mali dengesini korumak amacıyla koruma talep etti.
Mahkeme, grubun sunduğu ödeme planının ve ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini incelemek üzere kritik bir karara imza attı.
Çerkezköy ve Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüklerine kayıtlı; Kale Otobüs Seyahat A.Ş., Kale Express Seyahat Ltd. Şti., Çelebiler Turizm, Grandtur Turizm, Bayraktar Saray Petrolcülük ve iş insanı Cemal Alirıza Çelebi hakkında 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.
Bu kararla birlikte, şirketlerin borçları nedeniyle yapılacak icra ve iflas takipleri durdurulmuş oldu. Mahkeme, sürecin sağlıklı yürütülmesi için Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş’tan oluşan bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
İcra ve İflas Kanunu uyarınca, alacaklılar ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek.
Kale Seyahat grubunun kaderini belirleyecek olan davanın ön inceleme duruşması ise 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:40’ta yapılacak.
1975 yılında Edirnekapı seferleriyle yola çıkan, günümüzde ise Metro Turizm ve Lüks Yonca Seyahat ile iş ortaklıkları bulunan Kale Seyahat, son model araçlardan oluşan filosuyla Trakya ulaşımında tekel pozisyonundaydı.
Şirketin içine düştüğü bu mali durum, bölgedeki ulaşım ağının geleceği konusunda da merak uyandırdı.