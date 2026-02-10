Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Türk futbolunda en çok frikik golü atan futbolcular: Zirvede ne Hagi ne Alex var…

Türk futbolunda en çok frikik golü atan futbolcular: Zirvede ne Hagi ne Alex var…

Türkiye’de frikikten en fazla gol atan futbolcular listesi belli oldu. Zirvede ne Hagi ne de Alex yer aldı. İşte o sıralama…

Türkiye ligi tarihi boyunca birçok yıldıza tanıklık etti. Hagi, Alex, Sneijder, Anelka, Drogba, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Hami Mandıralı. Birçok yıldız ligimizden geldi ve geçti.

Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran frikik ustaları mercek altına alındı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında atılan goller analiz edilerek oluşturulan listede dikkat çeken isimler yer aldı.

5) Alex de Souza – 12 gol

4) Gheorghe Hagi – 12 gol

3) Selçuk İnan – 14 gol

2) Sergen Yalçın – 19 gol

1) Hami Mandıralı – 51 gol

Kaynak: Haber Merkezi
