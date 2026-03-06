Kızıltepe’de modern teknolojisiyle üretim yapan Alemdar Un Fabrikası’nın konkordato sürecinde "müzakere" aşamasına geçildi. 24 Mart’ta yapılacak toplantıda şirketin sunduğu ödeme projesi alacaklıların oyuna sunulacak.
Türk fabrikanın konkordato sürecinde yeni perde: Sofraların vazgeçilmezini üretiyordu
Mardin’in teknolojik altyapısıyla dikkat çeken un üreticisi Alemdar Un A.Ş., konkordato projesini alacaklıların onayına sunuyor. Mahkeme kararıyla duyurulan toplantıda, şirketin geleceği ve ödeme planları masada olacak.Hava Arabacılar
7.865 metrekarelik tesisinde el değmeden üretim yapan Alemdar Un Farbikası, 2014 yılında gerçekleştirdiği kapasite artırımıyla yıllık üretimini 22 bin tondan 68 bin 400 tona çıkarmıştı.
4 bin tonu aşkın depolama kapasitesi ve modern laboratuvarlarıyla bölgenin önemli tedarikçilerinden biri olan firma, ekonomik darboğazı aşmak için mahkemeye başvurmuştu.
Alacaklılar Toplantısı 24 Mart’ta T.C. Kızıltepe 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, borçlu şirketin konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı düzenlenecek.
Toplantı takvimi şu şekilde belirlendi:
Tarih: 24 Mart 2026 Salı
Adi Alacaklılar Toplantısı: Saat 13.30
Rehinli Alacaklılar Toplantısı: Saat 15.00
Yer: Yukarı Azıklı OSB Mah. 32. Sk. No:8 Kızıltepe / Mardin
Alacaklılar, toplantı öncesinde 18 Mart - 24 Mart tarihleri arasında konkordato komiseri Leyla Kızılkaya Altun’un Mardin Artuklu’daki adresinde şirketin kayıt ve hesaplarını inceleyebilecekler.
Toplantıya katılamayanlar için yedi günlük "iltihak" (sonradan katılım) süresi de tanınacak.