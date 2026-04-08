2013 yılından bu yana hırdavat, elektrik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, Tuzla’nın önemli ticari oyuncularından Demaş Hırdavat Elektrik İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, girdiği ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti.
Türk devi resmen iflas etti: Sektörde üzüntüyle karşılandı
İstanbul Anadolu Adliyesi'nden dev şirket için iflas kararı çıktı. 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Demaş Hırdavat’ın konkordato süreci iflasla sonuçlandı.Süleyman Çay
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen konkordato davasında mahkeme, şirketin sunduğu kurtarma planlarını yetersiz bularak iflas kararı verdi.
2025/570 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen süreçte, daha önce verilen "kesin mühlet" kararı mahkeme heyeti tarafından kaldırıldı. 03/04/2026 tarihinde yapılan duruşmada alınan kararla birlikte; 75 milyon TL sermayeli dev şirketin iflası, saat 10:46 itibariyle resmileşti.
Mahkeme heyeti kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Davacılar hakkında verilen kesin mühlet kararının kaldırılmasına, İİK’nun 292. maddesi uyarınca Demaş Hırdavat Ltd. Şti.’nin iflasına karar verilmiştir."
Dava dosyasında şirket ortağı Adem Şahin için de konkordato talebinde bulunulmuştu. Ancak mahkeme, Şahin yönünden de talebi reddetti. Şirket için iflas kararı verilirken, Adem Şahin hakkında şahsi bir iflas kararı verilmesine yer olmadığı hükmedildi.
Alınan karar doğrultusunda şirketin tasfiye süreci vakit kaybetmeden başlatıldı. İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) ilgili maddeleri uyarınca:
Şirketin tasfiyesi "basit tasfiye" usulüne göre yürütülecek. Daha önce uygulanan tüm konkordato tedbirleri ve şerhler kaldırıldı. Dosyada görevli konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.
Hırdavattan otomotive kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ve 13 yıllık bir geçmişi bulunan Demaş Hırdavat’ın iflası, sektör temsilcileri arasında üzüntüyle karşılandı. Tuzla merkezli firmanın iflas masası tarafından yapılacak olan varlık satışları ve alacaklıların durumu, önümüzdeki günlerde netleşecek.