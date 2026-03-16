16 Mart 2026 Pazartesi
Tüm dünya onu konuşuyor: 70 gün boyunca sayı saydı, rekor tarihe geçti

Nijeryalı Favour Ogechi Ani, 70 gün boyunca yüksek sesle sayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Ani, toplam 1 milyon 70 bin sayıya ulaşarak 18 yıldır kırılamayan "en yüksek sayıyı sesli sayma" rekorunu aştı.

Ekim 2025'te başlayan denemede Ani, yaklaşık 70 gün boyunca her gün 14 saate varan sürelerle sayarak hedefine ulaştı.

Sabır gerektiren bu maratonda sayma sürecini YouTube üzerinden canlı yayınlayan Ani, böylece rekor denemesini de resmi olarak belgeledi.

Rekor sürecinin çok zor geçtiğini ifade eden Ani, kararlılığını hiç yitirmediğini vurguladı.

"Dürüst olmak gerekirse çok zordu ama saymaya olan tutkum beni devam etmeye motive etti. Bana destek olan harika bir ekibim vardı ve tüm zorluklara rağmen süreç keyifliydi" dedi.

Önceki rekor, 1 milyon sayıya kadar yüksek sesle sayılmasıyla 18 yıl boyunca aşılamamıştı.

Ancak Ani sadece bu rakama ulaşmakla yetinmeyip saymaya devam ederek 1 milyon 70 bin sayıya çıktı.

Rekoru tamamladığı son günün çok duygusal geçtiğini belirten Ani, "Son sayıyı söylediğim an hem büyük bir rahatlama hem de mutluluk hissettim. Gerçekten eşsiz bir başarı elde ettiğimi bilmek inanılmaz bir duyguydu" ifadelerini kullandı

(Kaynak: Sabah Gazetesi)

Kaynak: Diğer
