TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B) yüzde 2,40, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C) yüzde 1,80 artış kaydetti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre B endeksi yüzde 2,40, C endeksi ise yüzde 1,80 oranında yükseliş gösterdi.