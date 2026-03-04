TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE şubatta aylık yüzde 2,76 arttı. Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, çekirdek göstergelerdeki artışla fiyat baskılarının gücünü koruduğunu ortaya koydu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,76 arttı. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,4, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.
'OCAK 2025'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE'
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Ocak 2026'da açıklanan aylık yüzde 2,88 artış, yüzde 2,70'e revize edildi.
ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B) yüzde 2,40, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C) yüzde 1,80 artış kaydetti.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre B endeksi yüzde 2,40, C endeksi ise yüzde 1,80 oranında yükseliş gösterdi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin şubatta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle.
TÜFE NEDİR?
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen enflasyon göstergesidir. Gıda, kira, ulaştırma, giyim, sağlık gibi kalemlerden oluşan bir “tüketim sepeti” üzerinden hesaplanır. Sepetin toplam fiyatı artıyorsa enflasyon, düşüyorsa deflasyon oluşur. Türkiye’de TÜFE verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır ve ekonomi politikaları ile maaş zamlarında önemli bir referans kabul edilir.