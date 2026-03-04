Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, şubat ayında aylık yüzde 2,76 arttı. Bu oran enflasyon baskısının sürdüğünü gösterirken en çok artış gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 1

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE şubatta aylık yüzde 2,76 arttı. Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri, çekirdek göstergelerdeki artışla fiyat baskılarının gücünü koruduğunu ortaya koydu.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 2

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 3

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,76 arttı. Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,4, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 4

Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 5

'OCAK 2025'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE'

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Ocak 2026'da açıklanan aylık yüzde 2,88 artış, yüzde 2,70'e revize edildi.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 6

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B) yüzde 2,40, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C) yüzde 1,80 artış kaydetti.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre B endeksi yüzde 2,40, C endeksi ise yüzde 1,80 oranında yükseliş gösterdi.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 7

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin şubatta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle.

TÜİK son rakamları açıkladı: İşte mevsimlikten arındırılmış enflasyon oranı - Resim: 8

TÜFE NEDİR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), hanehalklarının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçen enflasyon göstergesidir. Gıda, kira, ulaştırma, giyim, sağlık gibi kalemlerden oluşan bir “tüketim sepeti” üzerinden hesaplanır. Sepetin toplam fiyatı artıyorsa enflasyon, düşüyorsa deflasyon oluşur. Türkiye’de TÜFE verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır ve ekonomi politikaları ile maaş zamlarında önemli bir referans kabul edilir.

Kaynak: AA
