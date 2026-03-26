Tuğçe Tayfur'dan uyarı: Adımı kullananlara itibar etmeyin

Arabesk dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde tırmanışa geçen siber zorbalık ve dolandırıcılık olayları üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yayınlayan Tayfur, kendi ismini ya da ailesiyle olan bağını suistimal ederek insanları dolandırmaya çalışan şahıslara karşı takipçilerini sert bir dille uyardı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, kendisinin ve eşi Muhammet Aydın'ın adını kullanarak "Numaram değişti" yalanıyla yakın çevresini hedef alan siber dolandırıcılara karşı adeta ateş püskürdü.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Tayfur, kendisinin veya ailesinin ismini kullanarak haksız kazanç peşinde koşanlara karşı sert bir uyarıda bulundu.
Tuğçe Tayfur, dolandırıcıların sadece kendi ismini değil, eşi Muhammet Aydın’ın adını da kullanarak bir telefon trafiği ağı kurduklarını öğrenince adeta küplere bindi. Yaşanan bu organize suistimal karşısında oldukça öfkelenen Tayfur, sessiz kalmadı.
Tuğçe Tayfur, eşinin ismini kullanarak art niyetli faaliyetlerde bulunan şahıslara karşı tavizsiz bir duruş sergiledi. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen Tayfur, "Sahte numaralar üzerinden size yazan, sizi arayan veya benim adımı referans gösteren hiç kimseye itibar etmeyin!" sözleriyle takipçilerini net bir şekilde uyardı.
Eşinin adını kullanarak insanları mağdur etmeye çalışan şahıslara karşı sert bir duruş sergileyen Tayfur, "Sahte numarayla size yazan, sizi arayan, adımı söyleyen kimseye inanmayın!" diye konuştu.
Dolandırıcıların, bilhassa yakın dostlarını ve takipçilerini radarına aldığını vurgulayan Tayfur, bu kişilerin "Numaramı güncelledim" yalanıyla güven inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti. Kurulan kirli tuzağın işleyişine dair detayları paylaşan Tayfur, yaşananları şu şekilde aktardı:
"Farklı numaralardan Muhammet Aydınmış gibi numarasının değiştiğini söyleyen kişilere itibar etmeyin!" Bu organize dolandırıcılık girişimi karşısında sessiz kalmayan ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Arabesk dünyasının dev ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un, 2023'te hayatını birleştirdiği Muhammet Aydın’a karşı "sadakatsizlik" iddiasıyla boşanma davası açtığı ileri sürülmüştü. Söz konusu dava dosyasında, Aydın’ın üç farklı kadınla gerçekleştirdiği ve müstehcen içerikli olduğu öne sürülen mesajlaşmaların delil olarak yer aldığı iddia edilmişti.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından, sessizliğini bozan Muhammet Aydın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yayınladı.