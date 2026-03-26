Tuğçe Tayfur'dan uyarı: Adımı kullananlara itibar etmeyin

Arabesk dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde tırmanışa geçen siber zorbalık ve dolandırıcılık olayları üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yayınlayan Tayfur, kendi ismini ya da ailesiyle olan bağını suistimal ederek insanları dolandırmaya çalışan şahıslara karşı takipçilerini sert bir dille uyardı.