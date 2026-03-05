Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor

Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor

Transfermarkt, Süper Lig'de 2026'nın ilk piyasa güncellemesini duyurdu. Yapılan yeni değerlendirmeye göre; Osimhen en değerli oyuncu unvanını korurken dört büyük kulüpten Barış Alper Yılmaz, Christ Inao Oulai, Hyeon-gyu Oh ve Sidiki Cherif'in değer artışı dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü futbol verileri içeren internet sitesi Transfermarkt, Süper Lig'in 2026 yılındaki ilk piyasa değeri güncellemesini duyurdu.

1 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 2

OSIMHEN ZİRVEYİ KORUDU

Yapılan güncelleme sonucunda Osimhen 75 milyon Euro ile ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken Nijeryalı yıldızı 28 milyon Euro ile Guendouzi ve 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz izledi.

2 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 3

BARIŞ ALPER EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU

Barış Alper Yılmaz piyasa değerini 2 milyon Euro artırarak Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu oldu.

3 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 4

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın genç yıldızları da değerine değer kattı.

4 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 5

CHERIF'İN DEĞERİ 11 MİLYON EURO ARTTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Fransız forvet Sidiki Cherif 11 milyon Euro'luk artışla değerini 18 milyon Euro'ya yükseltti.

5 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 6

OULAI'NİN PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO OLDU

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, 9 milyon Euro artış göstererek piyasa değerini 17 milyon Euro'ya çıkardı.

6 7
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor - Resim: 7

HYEON-GYU OH DEĞERİNİ KATLADI

Öte yandan Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh da piyasa değerini 7 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya yükseltti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro