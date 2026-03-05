Dünyaca ünlü futbol verileri içeren internet sitesi Transfermarkt, Süper Lig'in 2026 yılındaki ilk piyasa değeri güncellemesini duyurdu.
Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor
Transfermarkt, Süper Lig'de 2026'nın ilk piyasa güncellemesini duyurdu. Yapılan yeni değerlendirmeye göre; Osimhen en değerli oyuncu unvanını korurken dört büyük kulüpten Barış Alper Yılmaz, Christ Inao Oulai, Hyeon-gyu Oh ve Sidiki Cherif'in değer artışı dikkat çekti.Furkan Çelik
OSIMHEN ZİRVEYİ KORUDU
Yapılan güncelleme sonucunda Osimhen 75 milyon Euro ile ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken Nijeryalı yıldızı 28 milyon Euro ile Guendouzi ve 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz izledi.
BARIŞ ALPER EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU
Barış Alper Yılmaz piyasa değerini 2 milyon Euro artırarak Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın genç yıldızları da değerine değer kattı.
CHERIF'İN DEĞERİ 11 MİLYON EURO ARTTI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Fransız forvet Sidiki Cherif 11 milyon Euro'luk artışla değerini 18 milyon Euro'ya yükseltti.
OULAI'NİN PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO OLDU
Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, 9 milyon Euro artış göstererek piyasa değerini 17 milyon Euro'ya çıkardı.
HYEON-GYU OH DEĞERİNİ KATLADI
Öte yandan Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh da piyasa değerini 7 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya yükseltti.