Süper Lig'in yıldızları değerine değer kattı: Bu oyuncular cep yakıyor

OSIMHEN ZİRVEYİ KORUDU

Yapılan güncelleme sonucunda Osimhen 75 milyon Euro ile ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken Nijeryalı yıldızı 28 milyon Euro ile Guendouzi ve 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz izledi.