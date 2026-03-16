Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
Trabzonspor'un rekor teklifine Arjantinli genç yıldızdan cevap geldi

Trabzonspor'un rekor teklifine Arjantinli genç yıldızdan cevap geldi

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor’un rekor teklifte bulunduğu River Plate’in 19 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Subiabre’den açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Trabzonspor yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı.

Scout transferlerini önümüzdeki sezon da devam ettirmeyi planlayan Bordo Mavililer heyecan verici bir genç yeteneği gündemine aldı.

Ara transfer döneminde en çok eksikliği hissedilen kanat bölgesini güçlendirmeyi amaçlayan Trabzonspor'un River Plate forması giyen 19 yaşındaki Arjantinli genç yıldız Ian Subiabre için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Trabzonspor kulüp rekorunu kırmayı göze alarak Subiabre için River Plate’e 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.

River Plate ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Subiabre için yapılan bu teklif temmuz ayında serbest statüye geçecek bir oyuncu olması nedeniyle yüksek görülse de Arjantin devi tarafından kabul görmedi.

Bunun sebebi ise Subiabre’nin birçok dünya devinin takibinde olması nedeniyle River Plate’i daha yüksek bir bonservis beklentisi içerisine sokması olarak gösteriliyor.

Dün River Plate’in Sarmiento’yu 2-0 mağlup ettiği maçta attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Subiabre maç sonu Trabzonspor’un teklifi sonrası gündeme gelen ayrılık iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Subiabre, “Burada çok odaklanmış durumdayım, River'da daha çok zamanım var.” diyerek şu an için ayrılığı düşünmediğini dile getirdi.

Menajeri Claudio Caniggia ise Trabzonspor’un teklifiyle ilgili şunları söyledi:

"Teklifi %100 doğrulayamam, ancak bir teklif olduğunu duyduğumu düşünüyorum."

"Subiabre'nin birkaç ay kalması iyi bir şey. Zaten asıl düşüncemiz de onu şimdi oradan almak değil, birkaç ay daha kalabilmesiydi. Birinci Lig'de yerini yeni yeni sağlamlaştırıyor: Oynamaya, kendini kabul ettirmeye, süre almaya ve ilk 11'in değişmezi olmaya ihtiyacı var.

"Coudet tecrübeli bir teknik adam, onu tanıyorum, oyuncularla iletişimi çok iyi. Planımız onun yerini iyice sağlamlaştırması ve önemli bir oyuncu haline gelmesi; Mayıs veya Haziran aylarında neler olacağını ise o zaman göreceğiz."

