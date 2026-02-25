Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı: İstatistikler konuşuyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı: İstatistikler konuşuyor

Fatih Tekke ile yeniden çıkışa geçen Trabzonspor Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde ligin 24'üncü haftasında şimdiden geçen sezonki toplam puanına ulaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftası itibarıyla 48 puana ulaştı. Bordo-mavililer geçen sezonki toplam puanına yaklaşarak dikkat çekti.

Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından ligde yeniden çıkışa geçen Trabzonspor bu sezon zirve yarışında iddialı takımlardan biri oldu.

Karadeniz temsilcisi, ligin bitimine 13 hafta kala 48 puan topladı. Fırtına 2024-25 sezonunu ise 51 puanla tamamlamıştı.

Trabzonspor ayrıca bu sezon 23 maçta 45 gol atarak geçen sezona kıyasla daha dengeli bir hücum performansı ortaya koydu.

Bordo-mavililer aynı süreçte 27 gol yedi. Geçen sezon toplamda 45 gol yiyen bordo mavili ekip, savunma direncini yukarı çekti.

Bu sezonki çıkışta teknik heyetin oyun planı ve kadro istikrarı belirleyici oldu. Takım hem skor üretimi hem de puan ortalamasında artış sağladı.

