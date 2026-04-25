Otomobil piyasasında bahar hareketliliği başlarken, Japon devi Toyota yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Toyota’dan dev kampanya: 540 bin liraya kadar indirim var
Japon otomobil devi Toyota yeni bir kampanya ile dikkat çekti. Kampanyada bazı modellerde 540 bin liraya varan nakit indirimleri ve faizsiz kredi imkanları bulunuyor.
Sezonun açılmasıyla birlikte araçlarını yenilemek isteyen kullanıcıların odağı, markanın sunduğu avantajlı seçeneklere kaymış durumda.
Sorunsuzluğuyla bilinen Toyota, bazı modellerinde 540.000 TL’ye varan nakit indirimleri ve faizsiz kredi imkanlarıyla kullanıcılarını bekliyor.
Hem şehir içi hem de uzun yol performansı arayanların yoğun ilgi gösterdiği modeller, bu dönemde otomobil tutkunları için listenin ilk sırasında yer alıyor.
TOYOTA’DAN DEV NAKİT İNDİRİMİ VE SIFIR FAİZLİ KAMPANYA
Ekonomim'in derlediği habere göre, toyota.com.tr/kampanyalar'da duyurulan bilgiye göre Nisan ayı boyunca müşterilerin faydalanacağı kampanyalar şöyle:
Yarıs Cross Hybrid
460.000 TL'ye varan indirim ile avantajlı fiyatlar!
Başlangıç fiyatı:2.294.000 TL
Proace Cıty
600.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi avantajıyla!*
*İlgili kredi kampanyası tüzel müşterilere özel sunulmaktadır.
**Başlangıç Fiyatı ile kredi kampanyası bir arada kullanılamaz.
Başlangıç fiyatı:1.529.000 TL
Fırsat Proace Cıty Cargo
250.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi avantajıyla!*
*İlgili kredi kampanyası tüzel müşterilere özel sunulmaktadır.
Başlangıç fiyatı:1.235.000 TLYarıs Hybrıd
230.000 TL'ye varan indirim ile avantajlı fiyatlar!
Başlangıç fiyatı:1.995.000 TLCorolla Hatchback Hybrıd
540.000 TL'ye varan indirim ile avantajlı fiyatlar!
Başlangıç fiyatı:2.180.000 TL
Corolla
1.894.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla!
1.500.000 TL, 6 Ay, %0 faizli kredi avantajıyla!*
*2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T versiyonu için Tüzel müşterilere özel sunulmaktadır.
**Başlangıç Fiyatı ile kredi kampanyası bir arada kullanılamaz.
Başlangıç fiyatı:2.475.000 TLToyota C-HR Hybrıd'de 300.000 TL'ye varan indirim
2.235.000 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla!
Başlangıç fiyatı:2.235.000 TL.