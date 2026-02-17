Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İRAN ABD İLE TEMEL İLKELERDE ANLAŞTI
Anasayfa Magazin Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti

Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti

Özel hayatındaki inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile bir kez daha yollarını ayırdı. Çalkantılı birliktelikleri daha önce de birkaç kez sona ermiş, ardından yeniden başlamıştı.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 1

Subaşı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kan ve saç testlerinde yasaklı maddelere rastlandığını, bunun ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını ve tövbe sürecine girdiğini duyurmuştu. Bu zorlu dönem, özel hayatını da derinden etkiledi.

1 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 2

Temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Teixeira ile kasım ayında yeniden bir araya gelen Subaşı’nın mutluluğu kısa sürdü.

2 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 3

İddiaya göre çiftin son ayrılığının temelinde “destek eksikliği” yatıyor. Subaşı’nın yaşadığı soruşturma sürecinde, sevgilisinin yanında olmaması ilişkide kırılma noktası yarattı.

3 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 4

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu konuşulan Subaşı için görüşmenin tek yolu Teixeira’nın İstanbul’a gelmesiydi.

4 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 5

Ünlü modelin bu süreçte Türkiye’ye gelmemesi, ilişkide iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Yakın çevresinin aktardığına göre Subaşı bu kez oldukça kararlı ve yeniden bir barışma ihtimali pek mümkün görünmüyor.

5 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 6
6 7
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti - Resim: 7
7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro