Subaşı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kan ve saç testlerinde yasaklı maddelere rastlandığını, bunun ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını ve tövbe sürecine girdiğini duyurmuştu. Bu zorlu dönem, özel hayatını da derinden etkiledi.
Tövbe süreci sonrası bir darbe daha: Şeyma Subaşı'nın Brezilyalı sevgilisiyle ilişkisi bitti
Özel hayatındaki inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile bir kez daha yollarını ayırdı. Çalkantılı birliktelikleri daha önce de birkaç kez sona ermiş, ardından yeniden başlamıştı.Derleyen: Cansu İşcan
Temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Teixeira ile kasım ayında yeniden bir araya gelen Subaşı’nın mutluluğu kısa sürdü.
İddiaya göre çiftin son ayrılığının temelinde “destek eksikliği” yatıyor. Subaşı’nın yaşadığı soruşturma sürecinde, sevgilisinin yanında olmaması ilişkide kırılma noktası yarattı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu konuşulan Subaşı için görüşmenin tek yolu Teixeira’nın İstanbul’a gelmesiydi.
Ünlü modelin bu süreçte Türkiye’ye gelmemesi, ilişkide iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Yakın çevresinin aktardığına göre Subaşı bu kez oldukça kararlı ve yeniden bir barışma ihtimali pek mümkün görünmüyor.