Yeniçağ Gazetesi
25 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor

Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor

Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşlerin formasını giydiği Energie Cottbus, Almanya 3. Lig’de Bundesliga 2 hedefiyle son haftalara girerken kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 1

2016’da Galatasaray formasıyla Türkiye kariyerine başlayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Başakşehir FK, Ankaragücü ve Sivasspor’un ardından kış transfer döneminin son gününde Almanya 3. Lig ekiplerinden Energie Cottbus’a transfer oldu.

1 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 2

KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA

33 yaşındaki deneyimli oyuncu, burada 31 yaşındaki kardeşi Tolcay Ciğerci ile birlikte forma giyiyor. Başlangıçta adaptasyon süreci yaşayan Tolga, son haftalarda performansıyla dikkat çekti.

2 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 3

COTTBUS’TA ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Energie Cottbus, Almanya 3. Lig’de 3. sırada yer alırken Bundesliga 2’ye yükselme ve şampiyonluk mücadelesi veriyor.

3 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 4

34. hafta itibarıyla Cottbus, 64 puanlı 2. sıradaki Essen ve 70 puanla lider Osnabrück’ü takip ediyor.

4 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 5

ESSEN MAÇINDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Cottbus, son olarak sahasında doğrudan rakibi Essen’i ilk yarısında 2-1 geride olduğu maçta muazzam bir dönüşe imza atarak 5-3 mağlup ederken karşılaşmaya Ciğerci kardeşler damga vurdu. Tolcay hat-trick yaparken Tolga da kardeşinin attığı 3. golün asistini yaparak unutulmaz bir an yaşadı.

5 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 6

TOLCAY'DAN EFSANE PERFORMANS

Tolcay Ciğerci bu sezon 36 maçta 18 gol ve 12 asist üretirken takımı adına efsane niteliğinde bir performans sergiliyor

6 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 7

Son maçlarda açılan Tolga Ciğerci ise 6 maçta 2 asistlik katkı sağladı.

7 8
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor - Resim: 8

SON 4 MAÇ KALA HEDEF BUNDESLIGA 2

Ligin 35. haftasında Energie Cottbus, deplasmanda Viktoria Köln ile karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftada ise Duisburg, Wiesbaden ve Regensburg ile mücadele edecek.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro