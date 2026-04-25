2016’da Galatasaray formasıyla Türkiye kariyerine başlayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe, Başakşehir FK, Ankaragücü ve Sivasspor’un ardından kış transfer döneminin son gününde Almanya 3. Lig ekiplerinden Energie Cottbus’a transfer oldu.
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor
Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşlerin formasını giydiği Energie Cottbus, Almanya 3. Lig’de Bundesliga 2 hedefiyle son haftalara girerken kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor.İbrahim Doğanoğlu
KARDEŞİYLE AYNI TAKIMDA
33 yaşındaki deneyimli oyuncu, burada 31 yaşındaki kardeşi Tolcay Ciğerci ile birlikte forma giyiyor. Başlangıçta adaptasyon süreci yaşayan Tolga, son haftalarda performansıyla dikkat çekti.
COTTBUS’TA ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Energie Cottbus, Almanya 3. Lig’de 3. sırada yer alırken Bundesliga 2’ye yükselme ve şampiyonluk mücadelesi veriyor.
34. hafta itibarıyla Cottbus, 64 puanlı 2. sıradaki Essen ve 70 puanla lider Osnabrück’ü takip ediyor.
ESSEN MAÇINDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Cottbus, son olarak sahasında doğrudan rakibi Essen’i ilk yarısında 2-1 geride olduğu maçta muazzam bir dönüşe imza atarak 5-3 mağlup ederken karşılaşmaya Ciğerci kardeşler damga vurdu. Tolcay hat-trick yaparken Tolga da kardeşinin attığı 3. golün asistini yaparak unutulmaz bir an yaşadı.
TOLCAY'DAN EFSANE PERFORMANS
Tolcay Ciğerci bu sezon 36 maçta 18 gol ve 12 asist üretirken takımı adına efsane niteliğinde bir performans sergiliyor
Son maçlarda açılan Tolga Ciğerci ise 6 maçta 2 asistlik katkı sağladı.
SON 4 MAÇ KALA HEDEF BUNDESLIGA 2
Ligin 35. haftasında Energie Cottbus, deplasmanda Viktoria Köln ile karşı karşıya gelecek. Kalan 3 haftada ise Duisburg, Wiesbaden ve Regensburg ile mücadele edecek.