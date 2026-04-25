Tolga ve Tolcay Ciğerci kardeşler aynı takımda şampiyonluk yarışı veriyor

ESSEN MAÇINDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Cottbus, son olarak sahasında doğrudan rakibi Essen’i ilk yarısında 2-1 geride olduğu maçta muazzam bir dönüşe imza atarak 5-3 mağlup ederken karşılaşmaya Ciğerci kardeşler damga vurdu. Tolcay hat-trick yaparken Tolga da kardeşinin attığı 3. golün asistini yaparak unutulmaz bir an yaşadı.