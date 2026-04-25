Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kura çekim töreninde konuştu. Erdoğan, "İstanbul'un güvenliğinin tek çözümü kentsel dönüşümdür" dedi.
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu
TOKİ, İstanbul'da inşa edeceği 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura töreninde Erdoğan'dan fahiş fiyatlara ilişkin bir açıklama geldi. TOKİ bundan sonra aynı zamanda ev kiralayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyoruz. TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz" dedi.
Erdoğan: "İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. Depremin üzerinden bir sene geçmeden 455 bini aşkın ev ve işyerini afetzedelere teslim ettik"
Öte yandan Erdoğan'ın talimatıyla, kontenjan dahilinde tüm başvuran şehit aileleri ve gazilere TOKİ hak sahipliği verildi.
TOKİ İstanbul kuraları 27 Nisan'a kadar devam edecek. Bugün usulen şehit aileleri, gaziler ve engelliler kategorisinde hak sahipleri belli olacak.
Genç kategorisindeki hak sahipleri ise yarın ve öbür gün çekilecek kuralarla belli olacak.