Yeniçağ Gazetesi
25 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu

TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu

TOKİ, İstanbul'da inşa edeceği 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura töreninde Erdoğan'dan fahiş fiyatlara ilişkin bir açıklama geldi. TOKİ bundan sonra aynı zamanda ev kiralayacak.

Yunus Arıkan Detay Haber: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kura çekim töreninde konuştu. Erdoğan, "İstanbul'un güvenliğinin tek çözümü kentsel dönüşümdür" dedi.

1 6
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyoruz. TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz" dedi.

2 6
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 3

Erdoğan: "İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. Depremin üzerinden bir sene geçmeden 455 bini aşkın ev ve işyerini afetzedelere teslim ettik"

3 6
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 4

Öte yandan Erdoğan'ın talimatıyla, kontenjan dahilinde tüm başvuran şehit aileleri ve gazilere TOKİ hak sahipliği verildi.

4 6
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 5

TOKİ İstanbul kuraları 27 Nisan'a kadar devam edecek. Bugün usulen şehit aileleri, gaziler ve engelliler kategorisinde hak sahipleri belli olacak.

5 6
TOKİ'de büyük sürpriz: Erdoğan talimat verdi, hepsi hak sahibi oldu - Resim: 6

Genç kategorisindeki hak sahipleri ise yarın ve öbür gün çekilecek kuralarla belli olacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro