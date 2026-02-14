TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evi olmayan yurttaşlar dört gözle kura çekimini beklerken, kendisine ev hakkı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin lirayı nasıl ve nereden geri alacağını araştırıyor.
TOKİ'de adı çıkmayanlar para iadesini nasıl alacak? İşte cevabı...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yaparken yatırılan 5000 TL'nin nasıl ve nereden geri alınacağı sorgulanmaya başlandı. İade parası ile ilgili TOKİ tarafından açıklama geldi. İşte detaylar...Derleyen: Baran Yalçın
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
İade parası ile ilgili TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir” sözleri sarf edildi.
TOKİ başvuru ücreti, kurada ismi çıkmayan vatandaşlara geri veriliyor. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlenmesinin ardından iade süreci başlatılıyor.
Kura sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanamayan kişiler, başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. Öte yandan gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi isteyebiliyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri yapıyor.
TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade ediliyor. Başvuru sahipleri, kura çekimi bitmesinin ardından başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabiliyor.