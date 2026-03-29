Tiny house ve hobi bahçelerine sıkı denetim: 4 milyar TL ceza kesildi
Tarım arazilerinde hızla yayılan hobi bahçesi ve tiny house uygulamalarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Şu ana kadar 4 milyar TL ceza kesilirken, yeni düzenlemeyle birlikte metrekare başına ceza ve aylık yaptırımlar ciddi oranda artırıldı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Yeni düzenlemeyle birlikte, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya karşı uygulanacak cezalar da artırıldı. Buna göre, kaçak yapılar için metrekare başına 2.500 TL ceza kesilecek. Ayrıca ihlalin devam etmesi halinde aylık 100 bin TL’ye kadar ek yaptırım uygulanabilecek.
Yetkililer, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapıların yıkılacağını ve yıkım masraflarının da doğrudan mülk sahiplerinden tahsil edileceğini vurguladı.
Son dönemde özellikle “kooperatif kurma, arsayı bölerek tiny house adı altında satış yapma” modeliyle yaygınlaşan sistemin de hedefte olduğu ifade edildi. Bu yöntemle oluşturulan birçok yerleşimin mevzuata aykırı olduğu ve denetimlerin bu alanlara yoğunlaştırıldığı bildirildi.
Mevcut verilere göre, Türkiye genelinde 10 bini aşkın hobi bahçesi yerleşimi bulunurken, bu alanların toplam büyüklüğünün 20 ila 30 milyon metrekare arasında olduğu tahmin ediliyor.
Yetkililer, tarım arazilerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Yeni düzenlemeyle birlikte verilen mesaj ise net: Tarım arazisine izinsiz yapılaşma artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.