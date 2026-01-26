THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de

THE tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den dört üniversite ilk 500’e girme başarısı gösterdi. Uluslararası ölçekte üniversitelerin eğitim, araştırma ve akademik itibar gibi kriterlere göre değerlendirildiği sıralamada Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.