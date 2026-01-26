THE tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den dört üniversite ilk 500’e girme başarısı gösterdi. Uluslararası ölçekte üniversitelerin eğitim, araştırma ve akademik itibar gibi kriterlere göre değerlendirildiği sıralamada Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de
Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den ilk 500'e girebilen üniversiteleri açıkladı. Hangi üniversite kaçıncı sırada? İşte, ilk 500'e giren türk üniversiteleri...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Koç Üniversitesi
301-350 bandında yer alarak Türkiye’den ilk 500’e giren üniversiteler arasında en üst sırada bulunuyor.
ODTÜ
351-400 bandında yer alarak Türkiye’den ikinci 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.
Sabancı Üniversitesi
351-400 aralığında yer alarak Türkiye’den üçüncü 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi
401-500 bandında yer alarak Türkiye’den dördüncü 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.
