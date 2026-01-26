Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de

THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de

Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den ilk 500'e girebilen üniversiteleri açıkladı. Hangi üniversite kaçıncı sırada? İşte, ilk 500'e giren türk üniversiteleri...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de - Resim: 1

THE tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den dört üniversite ilk 500’e girme başarısı gösterdi. Uluslararası ölçekte üniversitelerin eğitim, araştırma ve akademik itibar gibi kriterlere göre değerlendirildiği sıralamada Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

1 5
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de - Resim: 2

Koç Üniversitesi

301-350 bandında yer alarak Türkiye’den ilk 500’e giren üniversiteler arasında en üst sırada bulunuyor.

2 5
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de - Resim: 3

ODTÜ

351-400 bandında yer alarak Türkiye’den ikinci 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.

3 5
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de - Resim: 4

Sabancı Üniversitesi

351-400 aralığında yer alarak Türkiye’den üçüncü 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.

4 5
THE'nin dünya üniversiteleri sıralaması: Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’de - Resim: 5

Boğaziçi Üniversitesi

401-500 bandında yer alarak Türkiye’den dördüncü 500’e giren üniversiteler arasında yer aldı.

5 5
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro