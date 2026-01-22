Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti

The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti

The Night Agent, üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve gerilimi bir an olsun düşürmeyen dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul’da gerçekleştirilmiş olması ise Türkiye’deki izleyiciler için ayrı bir heyecan yarattı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 1

19 Şubat’ta Netflix kütüphanesindeki yerini alacak olan 3. sezon öncesinde tanıtım çalışmalarını hızlandıran platform, fragmanla birlikte yeni sezona dair önemli ipuçları da paylaştı. Dizi, Beyaz Saray’ın perde arkasında ve Washington’un karanlık dehlizlerinde geçen soluksuz bir casusluk hikâyesi sunmaya devam ediyor.

1 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 2

Hikâyenin merkezinde yine genç FBI ajanı Peter Sutherland yer alıyor. Peter, bu sezonda da karmaşık, tehlikeli ve sürekli yön değiştiren bir komplonun tam ortasında kalıyor.

2 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 3

THE NİGHT AGENT 3. SEZONDA İSTANBUL SAHNESİ YER ALIYOR

Yeni sezon, tanıdık şehir manzaralarıyla dikkat çekiyor. Zira dizinin 3. sezon çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirildi. Hikâyeye göre Peter, kendi amirini öldürdükten sonra kritik belgelerle İstanbul’a kaçan bir ajanın izini sürüyor.

3 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 4

Bu takip, onu uluslararası bir kara para ağının içine sürüklüyor.

4 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 5

Peter, bir yandan peşindeki suikastçılardan ve ajanlardan kaçmaya çalışırken, diğer yandan da aynı dosyanın peşine düşen bir gazeteciyle (Genesis Rodriguez) karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca olaylar İstanbul’dan Mexico City’ye, oradan ABD’ye ve Dominik Cumhuriyeti’ne kadar uzanıyor.

5 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 6

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Gabriel Basso, Peter Sutherland rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkarken; yeni sezonda Stephen Moyer, Genesis Rodriguez ve David Lyons gibi isimler de kadroya dahil oluyor.

6 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 7
7 8
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro