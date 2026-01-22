19 Şubat’ta Netflix kütüphanesindeki yerini alacak olan 3. sezon öncesinde tanıtım çalışmalarını hızlandıran platform, fragmanla birlikte yeni sezona dair önemli ipuçları da paylaştı. Dizi, Beyaz Saray’ın perde arkasında ve Washington’un karanlık dehlizlerinde geçen soluksuz bir casusluk hikâyesi sunmaya devam ediyor.
The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti
The Night Agent, üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve gerilimi bir an olsun düşürmeyen dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul’da gerçekleştirilmiş olması ise Türkiye’deki izleyiciler için ayrı bir heyecan yarattı.Derleyen: Hande Karacan
Hikâyenin merkezinde yine genç FBI ajanı Peter Sutherland yer alıyor. Peter, bu sezonda da karmaşık, tehlikeli ve sürekli yön değiştiren bir komplonun tam ortasında kalıyor.
THE NİGHT AGENT 3. SEZONDA İSTANBUL SAHNESİ YER ALIYOR
Yeni sezon, tanıdık şehir manzaralarıyla dikkat çekiyor. Zira dizinin 3. sezon çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirildi. Hikâyeye göre Peter, kendi amirini öldürdükten sonra kritik belgelerle İstanbul’a kaçan bir ajanın izini sürüyor.
Bu takip, onu uluslararası bir kara para ağının içine sürüklüyor.
Peter, bir yandan peşindeki suikastçılardan ve ajanlardan kaçmaya çalışırken, diğer yandan da aynı dosyanın peşine düşen bir gazeteciyle (Genesis Rodriguez) karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca olaylar İstanbul’dan Mexico City’ye, oradan ABD’ye ve Dominik Cumhuriyeti’ne kadar uzanıyor.
Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Gabriel Basso, Peter Sutherland rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkarken; yeni sezonda Stephen Moyer, Genesis Rodriguez ve David Lyons gibi isimler de kadroya dahil oluyor.