The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor: İstanbul detayı dikkat çekti

Peter, bir yandan peşindeki suikastçılardan ve ajanlardan kaçmaya çalışırken, diğer yandan da aynı dosyanın peşine düşen bir gazeteciyle (Genesis Rodriguez) karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca olaylar İstanbul’dan Mexico City’ye, oradan ABD’ye ve Dominik Cumhuriyeti’ne kadar uzanıyor.