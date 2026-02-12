Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Temizlik yaparken milyoner oldu

Temizlik yaparken milyoner oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ismi açıklanmayan bir kişi, evindeki çekmeceyi düzenlediği esnada yılbaşı gecesinden kalan üç adet loto biletini buldu. Mayıs ayına kadar çekmecede bekleyen biletleri kontrol ettirmek üzere bayiye giden kişi, biletine büyük ikramiye çıktığını öğrendi.

Baran Yalçın Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 1

ABD’de eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Evinde temizlik yapan bir kişi, çekmecelerini düzenlerken yılbaşı gecesinde aldığı ve unuttuğu üç adet loto biletini buldu.

1 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 2

Mayıs ayına kadar çekmecede bekleyen biletleri kontrol ettirmek üzere bayiye giden kişi, biletine büyük ikramiye çıktığını öğrendi.

2 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 3

TEMİZLİK YAPARKEN MİLYONER OLDU

Mega Millions yetkililerine gerçekleştirdiği resmi açıklamada yaşadığı olayı anlatan talihli, biletleri kaybolmaması için çekmeceye sakladığını fakat zamanla varlıklarını unuttuğunu belirtti.

3 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 4

Bayideki tarayıcıda ilk iki biletin ikramiye kazanamadığını fark eden kişi, üçüncü bilette "Kazanan" uyarısıyla karşılaştı.

4 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 5

Evde gerçekleştirilen detaylı incelemede, beş beyaz topun tamamının çekiliş sonuçlarıyla eşleştiği ve ikramiye tutarının 1 milyon dolar olduğu belirlendi.

5 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 6

Kazandıkları miktarı nasıl değerlendireceklerini duyuran çift, lüks harcamalar yerine çocuklarının finansal geleceğine odaklanacaklarını ifade etti.

6 7
Temizlik yaparken milyoner oldu - Resim: 7

Aile, bir milyon dolarlık kaynağın öncelikle çocuklarının eğitim borçlarını kapatmak ve onlara borçsuz bir gelecek sunmak amacıyla kullanılacağını ifade etti.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro