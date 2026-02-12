ABD’de eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Evinde temizlik yapan bir kişi, çekmecelerini düzenlerken yılbaşı gecesinde aldığı ve unuttuğu üç adet loto biletini buldu.
Temizlik yaparken milyoner oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde, ismi açıklanmayan bir kişi, evindeki çekmeceyi düzenlediği esnada yılbaşı gecesinden kalan üç adet loto biletini buldu. Mayıs ayına kadar çekmecede bekleyen biletleri kontrol ettirmek üzere bayiye giden kişi, biletine büyük ikramiye çıktığını öğrendi.Baran Yalçın
Mega Millions yetkililerine gerçekleştirdiği resmi açıklamada yaşadığı olayı anlatan talihli, biletleri kaybolmaması için çekmeceye sakladığını fakat zamanla varlıklarını unuttuğunu belirtti.
Bayideki tarayıcıda ilk iki biletin ikramiye kazanamadığını fark eden kişi, üçüncü bilette "Kazanan" uyarısıyla karşılaştı.
Evde gerçekleştirilen detaylı incelemede, beş beyaz topun tamamının çekiliş sonuçlarıyla eşleştiği ve ikramiye tutarının 1 milyon dolar olduğu belirlendi.
Kazandıkları miktarı nasıl değerlendireceklerini duyuran çift, lüks harcamalar yerine çocuklarının finansal geleceğine odaklanacaklarını ifade etti.
Aile, bir milyon dolarlık kaynağın öncelikle çocuklarının eğitim borçlarını kapatmak ve onlara borçsuz bir gelecek sunmak amacıyla kullanılacağını ifade etti.