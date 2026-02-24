Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi.
Telefonla para transferi yapanlar dikkat: Bankalara talimat gitti
BDDK, dolandırıcılık vakalarına karşı saat 22.00–06.00 arasında yüklü para transferlerinde NFC onayı zorunluluğu şartı getirdi. NFC olmayan telefonlar ise bankalarla görüntülü bağlantı kurarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.
Yeni düzenlemeyle, gece saatlerinde yapılacak birçok bankacılık işlemine ek bir güvenlik adımı getirildi.
22.00–06.00 ARASINA KISITLAMA
Bankaların internet sitelerinde yayımlanan duyurulara göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilecek yüklü para transferi, nakit avans ve internet alışverişi gibi işlemlerde NFC onayı zorunlu olacak.
Özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak.
İşte 22.00 sonrasında NFC özellikli telefon şartı aranacak işlemler:
NFC OLMAYANLAR GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANACAK
Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise bu saatlerde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.
AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMEK
Emniyet raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir kısmı gece saatlerinde meydana geliyor. Hesap sahiplerinin genellikle uykuda olduğu bu zaman diliminde güvenlik açıklarının istismar edildiği belirtiliyor.
BDDK'nın yeni uygulamayla, gece işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturarak dolandırıcılık riskini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor. Yeni düzenleme, özellikle eski model ve NFC özelliği bulunmayan telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.