Tel Aviv'de savaş alarmı: Hastalar otoparklara taşındı

Ichilov Hastanesi'nin Sami Ofer otoparkı gibi alanlar, daha önceki İran-İsrail çatışmalarında da benzer şekilde kullanıldı ve bu deneyim sayesinde altyapı güçlendirildi. Hastane yetkilileri, tüm operasyonların birkaç saat içinde yeraltına taşınabileceğini belirtiyor.