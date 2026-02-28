İsrail ile İran arasındaki gerilim karşılıklı saldırılara dönüşürken Tel Aviv'de olağanüstü güvenlik önlemleri devreye girdi. Şehrin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Ichilov Hastanesi'nde alarm verildi ve hastalar olası füze saldırılarına karşı korunaklı alanlara nakledildi.
Tel Aviv'de savaş alarmı: Hastalar otoparklara taşındı
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’nde alarm verildi. Güvenlik riski altındaki hastalar, sığınak olarak hazırlanan yer altı otoparkına nakledilerek tedavi altına alındı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Hastalar Yeraltı Sığınağına TaşınıyorIchilov Hastanesi yönetimi, İran'dan gelebilecek misil tehditleri nedeniyle hastalarını acil olarak tahliye etme kararı aldı. Normalde araç park alanı olarak kullanılan yeraltı otoparkı, önceden planlanmış acil durum protokolleri çerçevesinde tam donanımlı bir sığınağa dönüştürüldü.
Buraya taşınan hastalar, tıbbi cihazlar, oksijen sistemleri ve gerekli ekipmanlarla birlikte bakım ve tedavilerine devam ediyor. Özellikle yoğun bakım hastaları, ventilatör desteği alanlar ve hareket ettirilmesi zor vakalar öncelikli olarak bu korunaklı alana aktarıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ülke genelindeki hastaneler benzer hazırlıklara başladı. Birçok merkezde elektif ameliyatlar ertelendi, stabil durumdaki hastalar taburcu edildi ve yatak kapasiteleri azaltılarak acil durumlara yer açıldı.
Ichilov Hastanesi'nin Sami Ofer otoparkı gibi alanlar, daha önceki İran-İsrail çatışmalarında da benzer şekilde kullanıldı ve bu deneyim sayesinde altyapı güçlendirildi. Hastane yetkilileri, tüm operasyonların birkaç saat içinde yeraltına taşınabileceğini belirtiyor.
Ichilov'da yeraltı katlarında oluşturulan geçici hastane bölümleri, enfeksiyon riskini minimize etmek, hasta mahremiyetini korumak ve personel tükenmişliğini önlemek için özel düzenlemelerle donatıldı.