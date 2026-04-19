Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak

Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak

Hızla yayılan yeni bir temizlik yöntemi, birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor. Eğer çamaşır makinenizin artık eskisi kadar iyi yıkamadığını ya da kıyafetlerinizin istediğiniz gibi ferah kokmadığını düşünüyorsanız, teknik servis çağırmadan önce bu pratik yönteme bir şans verebilirsiniz.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 1

Makinenin tamburuna atılan tek bir bulaşık makinesi tableti, gözle görülmeyen kir ve kireç birikintilerini çözerek etkili bir temizlik sağlıyor.

1 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 2

Uzun süre kullanılan çamaşır makinelerinde deterjan kalıntıları ve kireç zamanla ciddi bir tabaka oluşturur. Bulaşık makinesi tabletlerinin güçlü yağ çözücü içeriği sayesinde bu birikintiler kolayca temizlenebilir. Bu yöntem sadece makinenin performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda çamaşırların daha temiz ve canlı görünmesine de yardımcı olur. Uygulamadan önce yöntemin doğru şekilde yapılması oldukça önemli.

2 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 3

GİZLİ TEHLİKE: KİREÇ VE DETERJAN KALINTILARI

Çamaşır makineleri dışarıdan temiz görünse de, iç aksamlarında zamanla kir birikir. Özellikle düşük sıcaklıkta yapılan yıkamalar, deterjanın tam çözünmemesine neden olur. Bu da makine içinde kötü kokulara yol açan bir tabaka oluşturur. Tam da bu noktada bulaşık makinesi tabletleri etkili bir çözüm sunar.

3 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 4

NEDEN BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ?

Bu tabletler, zorlu yağ ve kireç lekelerini çözmek için özel olarak üretilmiştir. Makinenin içinde dönerken hem metal parçaların temizlenmesine yardımcı olur hem de gider borularındaki birikintileri parçalar. Yöntemi deneyenler, makinenin içinden çıkan kirli suyu gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

4 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 5

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ BİR MAKİNE

Bu temizliği belirli aralıklarla yapmak, rezistans üzerinde biriken kirecin temizlenmesine katkı sağlar. Böylece makine daha verimli çalışır ve enerji tüketimi azalır. Aynı zamanda olası arıza riskini düşürerek teknik servis masraflarından tasarruf etmenize yardımcı olur. Ancak bu işlemi yaparken makinenin tamamen boş olması gerektiğini unutmamak gerekir.

5 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 6

ADIM ADIM UYGULAMA

Öncelikle makinenin içinde hiçbir çamaşır olmadığından emin olun. Ardından bir adet bulaşık makinesi tabletini deterjan gözüne değil, doğrudan tamburun içine yerleştirin.

6 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 7
7 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 8

Makineyi en yüksek sıcaklık programına ayarlayın ve boş şekilde çalıştırın. Program tamamlandıktan sonra kapağı ve deterjan çekmecesini açık bırakarak iç kısmın kurumasını sağlayın.

8 9
Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak - Resim: 9

Son olarak kapak lastiğini nemli bir bezle silerek kalan kirleri temizleyebilirsiniz.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro