Teknik servise gerek yok: Bu yöntemle makineniz yeni gibi olacak

Uzun süre kullanılan çamaşır makinelerinde deterjan kalıntıları ve kireç zamanla ciddi bir tabaka oluşturur. Bulaşık makinesi tabletlerinin güçlü yağ çözücü içeriği sayesinde bu birikintiler kolayca temizlenebilir. Bu yöntem sadece makinenin performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda çamaşırların daha temiz ve canlı görünmesine de yardımcı olur. Uygulamadan önce yöntemin doğru şekilde yapılması oldukça önemli.