Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Rumen takımı FCSB'ye konuk olacak. Rumen ekibinin en büyük kozu ise hızlı ataklar ve uzun forvetleri. Özellikle Skriniar’ın olmaması ise teknik direktör Tedesco’nun elini kolunu bağlamış durumda.
Tedesco kara kara düşünüyor: ‘Eyvah Skriniar’ kimse bunu beklemiyordu…
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, FCSB ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ortaya çıkan analizler ise teknik direktör Tedesco’yu kara kara düşündürmeye başladı. Özellikle Skriniar'ın yokluğu Kanarya’nın savunmasını bir hayli zorlayacak. İşte o çarpıcı analiz raporu…Derleyen: Furkan Çelik
Ortaya çıkan analiz verilerine göre; yüzde 58.6 topa sahip olma oranı ve yüzde 84.8 pas isabeti, maçın büyük bölümünde topun sarı-lacivertlilerde kalacağının anlamına geliyor.
FCSB ise topa sahip olma taraftarı değil. Rumen takımı daha çok geçiş oyuncularını seven ve hava toplarında üstün olan taraf oluyor.
FB /FSCB MAÇ ANALİZİ
Maç Başına Gol 1.3 / 1.1
Sol Ayak Golü 3 / 1
Sağ Ayak Golü 5 / 4
Kafa Golü 1 / 3
Maç Başına Büyük Şans 2.1 / 1.4
Maç Başına Kaçırılan Büyük Şans 1.3 / 1
Topla Oynama 58.6% / 45%
İsabetli Pas 414 (84.8%) / 303 (78.9%)
Gol yemedi 3 / 1
Maç Başına Yenilen Gol 0.9 / 2.1
Maç Başına Kazanılan İkili Mücadele 49.6 (50.7%) / 50.7 (50.7%)
Zeminde Kazanılan İkili Mücadele 37.7 (54.1%) / 36.9 (50.8%)
Kazanılan Hava Topu Mücadelesi 11.9 (42.3%
FENERBAHÇE’NİN SAVUNMASI BİR HAYLİ ZORLANACAK
Öte yandan FCSB’nin hava toplarındaki %50.5’lik başarısı ve attığı 3 kafa golü, Fenerbahçe savunmasını bir hayli zorlayacak.
Rumen ekibi duran toplarda ve kenar ortalarında Fenerbahçe savunmasını zorlamak isteyecek. Özellikle hava hakimiyeti yüksek oyuncularıyla skor arayacak.
Savunmada Skriniar’ın eksikliği ise sarı-lacivertli ekibi bir hayli zorlayacak görünüyor.