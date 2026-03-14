Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde

Fenerbahçe’de Karagümrük yenilgisi sonrası yönetim alarm verdi. Başkan Sadettin Saran ile Domenico Tedesco arasında yapılacak kritik görüşme, teknik direktörün geleceğini belirleyebilir. Olası ayrılık ihtimali için iki isim şimdiden gündeme geldi.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 1

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılarak zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 2

Karşılaşma sırasında Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerin oldukça gergin olduğu görüldü.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 3

Yenilen goller kadar takımın sahadaki görüntüsü de başkanın tepkisini artırdı ve son düdüğün ardından yönetim acil toplantı yapılmasına karar verdi.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 4

Soyunma odası bölümüne geçerek kapsamlı değerlendirme yapan Başkan Saran ve yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğini gündeme aldı.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 5

TEDESCO İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile bugün birebir görüşme yaparak kulübün bundan sonraki yol haritasını belirlemeyi planlıyor.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 6

Stat çıkışında konuşan yönetici Ali Gürbüz, teknik ekiple ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını, değerlendirmelerin ardından kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 7

İKİ İSİM GÜNDEMDE

Kulüp yönetiminin, Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ihtimaline karşı iki teknik direktör ismi üzerinde durduğu öğrenildi.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 8

Sarı-lacivertli kulüpte olası ayrılık sonrası adayların Aykut Kocaman ile İsmail Kartal olduğu belirtiliyor.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 9

Domenico Tedesco bu sezon Fenerbahçe’nin başında toplam 39 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 10

Aykut Kocaman son olarak 2021-2022 sezonunda İstanbul Başakşehir’de görev yaptı.

Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde - Resim: 11

İsmail Kartal ise geçen sezon Persepolis’te çalıştıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı.

