Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0 mağlup ayrılarak zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.
Tedesco için kritik saatler: Yerine iki isim gündemde
Fenerbahçe’de Karagümrük yenilgisi sonrası yönetim alarm verdi. Başkan Sadettin Saran ile Domenico Tedesco arasında yapılacak kritik görüşme, teknik direktörün geleceğini belirleyebilir. Olası ayrılık ihtimali için iki isim şimdiden gündeme geldi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Karşılaşma sırasında Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerin oldukça gergin olduğu görüldü.
Yenilen goller kadar takımın sahadaki görüntüsü de başkanın tepkisini artırdı ve son düdüğün ardından yönetim acil toplantı yapılmasına karar verdi.
Soyunma odası bölümüne geçerek kapsamlı değerlendirme yapan Başkan Saran ve yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğini gündeme aldı.
TEDESCO İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK
Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile bugün birebir görüşme yaparak kulübün bundan sonraki yol haritasını belirlemeyi planlıyor.
Stat çıkışında konuşan yönetici Ali Gürbüz, teknik ekiple ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını, değerlendirmelerin ardından kamuoyuna bilgi verileceğini ifade etti.
İKİ İSİM GÜNDEMDE
Kulüp yönetiminin, Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ihtimaline karşı iki teknik direktör ismi üzerinde durduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüpte olası ayrılık sonrası adayların Aykut Kocaman ile İsmail Kartal olduğu belirtiliyor.
Domenico Tedesco bu sezon Fenerbahçe’nin başında toplam 39 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Aykut Kocaman son olarak 2021-2022 sezonunda İstanbul Başakşehir’de görev yaptı.
İsmail Kartal ise geçen sezon Persepolis’te çalıştıktan sonra herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı.