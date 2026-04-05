Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıs 2023’ten bu yana toplam 31 bin 441 başvuru yapıldı. Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendiren Komisyon, bunların 29 bin 819’u hakkında karar verdi. Başvuruların yaklaşık dörtte birinin kadınlar tarafından yapılması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Dilekçe Komisyonu'nda yok artık dedirten talepler
TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs 2023'ten bu yana 31 bini aşkın başvuru yapıldı. Fay hatlarının patlatılmasından sosyal medya yasaklarına kadar pek çok talep gündeme oturdu. İşte sizi şaşırtacak bazı talepler…
GÜNDEM YARATAN İLGİNÇ TALEPLER
Komisyona iletilen dilekçeler arasında sıra dışı ve tartışma yaratan talepler de yer aldı. Yozgat’tan yapılan bir başvuruda, fay hatlarının kontrollü şekilde patlatılarak büyük depremlerin önlenmesi istendi.
Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar, Kabotaj Bayramı’nın ve Kadir Gecesi’nin ertesi gününün resmi tatil ilan edilmesini talep etti.
Bir başka başvuruda ise işverenini vergi kaçırmakla suçlayan bir kişi, kimliğinin ifşa edilmesi sonucu işten çıkarıldığını öne sürerek haklarının iadesini, yeni bir iş verilmesini ve “ekonomi terörü gazisi” unvanı tanınmasını istedi.
TOPLUMSAL VE HUKUKİ TALEPLER ÖNE ÇIKTI
Dilekçelerde yer alan diğer dikkat çekici talepler arasında; kuzen evliliklerinin yasaklanması, kamuda 65 yaş üstü çalışanların zorunlu emekli edilmesi, 50 yaş üstüne sosyal medya yasağı getirilmesi ve işsiz gençlere “vatandaşlık maaşı” bağlanması gibi öneriler yer aldı.
Ayrıca televizyon kanallarında günlük dini program zorunluluğu, plajlarda yarı kapalı mayo uygulaması, “bay ve bayan” kelimelerinin yasaklanması ve büyünün yasaklanması gibi talepler de Komisyona iletildi. Bazı başvurularda ise çeşitli meslek kuruluşlarının kapatılması istendi.
KOMİSYONUN ROLÜ VE ÇALIŞMALARI
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, başvuruların toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıttığını belirtti. Karamık, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir." dedi.
Yerinde inceleme ziyaretlerinin önemine de değinen Karamık, bu çalışmaların çözüm önerilerini daha sağlam temellere oturttuğunu ifade etti.
Karamık, "TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşla doğrudan temas kuran nadir kurumsal mekanizmalardan biri olarak yalnızca bireysel başvuruları değerlendirmekle kalmaz, bu başvuruların işaret ettiği toplumsal ihtiyaçları tespit edip çözüm yolları geliştirme misyonunu da üstlenir. Komisyonumuzun kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanlığına arz ettiğimiz ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs'ın 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edilmesi, bu yaklaşımın en somut ve güncel örneklerinden biridir. Toplumdan gelen taleplerin dikkatle analiz edilmesi, ilgili kurumlarla sürdürülen verimli işbirlikleri ve konunun kamu gündemine taşınmasındaki stratejik yönlendirmeler, bu süreci başarıya ulaştırmıştır. Böylece Dilekçe Komisyonumuz, yalnızca şikayetlerin değil, çözüm üreten vizyonun da adresi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.