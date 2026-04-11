AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Edinilen bilgiye göre taslakta, muhalefetin yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurduğu yoklama talebine yeni kurallar getiriliyor.
TBMM'de yeni dönem: Vekillerin maaşı kesilecek
TBMM'de yoklama isteyip kaçan vekillere maaş kesintisi uygulanacak. Yoklama istemek için yeter sayısı olan 20 vekil sayısı 30'a çıkarılacak. Yeni dönemde yoklama istenmesi zorlaştırılırken, yoklama isteyen vekil de kaçamayacak.Aykut Metehan
Bu kapsamda, “yoklama” uygulamasında önemli değişiklikler yapılacak. Hatırlanacağı üzere AK Partili vekiller sahte yoklama ile gündeme gelmiş, bu durum da Meclis Başkanvekili Celal Adan'ı çileden çıkarmıştı. Yeni düzenlemenin bu tarz sahte oyların da önüne geçmesi bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.
“KAÇANIN” MAAŞI KESİLECEK
Mevcut uygulamada, özellikle iktidar kanadında yoklama talep eden bazı milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılması, çalışmaların uzamasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle buna izin verilmeyecek. Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek.
Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Bu adımla, yoklama kaçaklarının engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.
Bu arada, toplantı yeter sayısına ilişkin mevcut kural korunacak. Buna göre, yoklama sonucunda en az 200 milletvekilinin salonda bulunmadığının anlaşılması hâlinde oturum ertelenebilecek, yeter sayı yine sağlanamazsa birleşim kapatılacak.
Öte yandan, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.