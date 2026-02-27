Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemde çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sarsmıştı. Usta ismin bu sözleri hızla en çok konuşulan konular arasına girdi.
Tatlıses ailesinde yeni kriz: İmparator İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak ve Ahmet’e zehir kusmuştu: İdo Tatlıses sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’e “Nefret ediyorum” diyerek mirastan “sandalye bile bırakmayacağını” açıkladı. İdo Tatlıses “Neyin ne olduğunu biliyorum” derken, eski menajer Şule Yazar mal varlığı listesi iddiasıyla aile içi gerilimi gündeme taşıdı.
Yurt dışı seyahatinden dönen İdo Tatlıses, havalimanında gazetecilere yakalandı ve babasının açıklamaları kendisine hatırlatıldı.
Konuya soğukkanlı yaklaşan İdo, "Ben neyin ne olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Genç sanatçının net ve sakin duruşu dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses, kısa süre önce Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile ilgili sert sözler sarf ederek magazin gündemine oturmuştu.
Bir televizyon programında uzun süredir küs olduğu kızı ve oğlu hakkında öfkeli ifadeler kullanan usta sanatçı, "SENDEN NEFRET EDİYORUM" başlığıyla yankı bulan şu sözleri söylemişti: "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor."
İki çocuğuyla da görüşmeyen Tatlıses, pişmanlığını da dile getirerek "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.
Ayrıca bir başka programda miras konusunda net tavır koyan ünlü türkücü, "SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM" diyerek şöyle konuşmuştu: "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."
Bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, babasının açıklamalarını ve Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses'i sordu.
"Onları aileden görüyor musunuz?" sorusuna İdo Tatlıses, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum." yanıtını verdi.