İbrahim Tatlıses, bir süredir ailesinde yaşanan sorunlarla magazinde yer alıyor. Yakın zamanda Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında yaptığı sert açıklamalar tartışmaları alevlendirmişti.
Tatlıses ailesinde kriz derinleşiyor: Derya Tuna sessizliğini bozdu: İbrahim Tatlıses iyi bir baba, keşke barış yapsalar
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki gerilim, uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Aile içindeki bu kriz devam ederken, Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar…
İki çocuğuyla uzun zamandır görüşmeyen Tatlıses, öfkesini şu sözlerle dışa vurmuştu:
"Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor.
"Pişmanlığını da gizlemeyen sanatçı, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" diyerek duygularını paylaşmıştı.
Ayrıca bir programda miras konusunda net bir tavır koyan Tatlıses şöyle demişti:
"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."
Bu miras açıklamalarının ardından dikkatler Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e çevrildi. Dilan Çıtak, "Hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Mirastan vazgeçmeyeceğim" yanıtını vermişti.
Ahmet Tatlıses ise babasının sözlerini değerlendirirken çarpıcı bir yorum yaptı: "Demans başlangıcı olabilir, yaşanan unutkanlık durumları bunun göstergesi olabilir."
DERYA TUNA'DAN İLK AÇIKLAMA
Gelişmelerin ardından Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, bir iftar programı sonrası gazetecilere konuştu ve yaşananlara üzüldüğünü belirtti.
Tatlıses ailesindeki krize değinen Tuna, barış temennisinde bulundu: "Hepimizin hataları olabilir, bu yaşa başa bakmıyor. Bu konu ile ilgili bir tek bir şey söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba, onu söylemek istiyorum."
Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses de geçen hafta havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le ilgili soruya, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum" cevabını vermişti.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, İstanbul'dan Ege'ye taşınma sürecinde yaklaşık 4 milyon dolarlık dolandırıcılığa uğradığını açıklamış ve "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.
Aile içi kırgınlıklara da değinen sanatçı, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" sözleriyle hayal kırıklığını ifade etmişti.
Son olarak eski menajeri Şule Yazar, televizyonda yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Otel anlaşmazlığı nedeniyle savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Yazar, "İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" demişti.
Yazar ayrıca Bodrum kazası sonrası evde servet toplantısı yapıldığını iddia ederek, "Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. […] Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular" ifadelerini kullanmıştı.
Melek ile Tatlıses arasında da gerilim yaşandığını öne süren Yazar, "Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" diye eklemişti.
İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ?
Gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan sanatçı, Kuşadası'nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu 6 katlı 157 odalı dev bir otele sahip.
İstanbul'da 5 kebap salonu, bir TV kanalı, Tatlıses Şirketler Grubu binası, giyim atölyesi ve mağazası bulunuyor.
Araç filosunda 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 şirket aracı yer alıyor. Ayrıca Sarıyer'de villa, Seyrantepe'de üç daire, Şanlıurfa'da daire ve 3 dönümlük arsa ile Miami'de evi var.