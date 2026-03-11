Tatlıses ailesinde kriz derinleşiyor: Derya Tuna sessizliğini bozdu: İbrahim Tatlıses iyi bir baba, keşke barış yapsalar

Tatlıses ailesindeki krize değinen Tuna, barış temennisinde bulundu: "Hepimizin hataları olabilir, bu yaşa başa bakmıyor. Bu konu ile ilgili bir tek bir şey söylemek istiyorum; keşke barış sağlasalar ve herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba, onu söylemek istiyorum."