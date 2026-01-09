Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman yer alan dizinin 2 Ocak tarihinde yayınlanmamasının ardından seyircilerin merak konusu oldu. İşte merak edilen yayın tarihi ve detaylar…
Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümünün yayın tarihiyle gündeme geldi. Dizinin takipçileri, özellikle “Taşacak Bu Deniz 9 Ocak Cuma yayınlanacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki 9 Ocak Cuma günü yayınlanacak mı?
TAŞACAK BU DENİZ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz dizisi, yayın akışında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 9 Ocak Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı haftası nedeniyle ara verilen dizinin, bu tarihle birlikte normal yayın düzenine geri dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aileler arasındaki gerilim daha da tırmanacak
Geçmişte saklanan sırlar bir bir ortaya çıkacak
Karakterler arasındaki hesaplaşmalar hikâyeye yön verecek
Dram ve aksiyonun iç içe geçtiği dizide, sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN HANGİ KANAL?
Gün: Cuma
Saat: 20.00
Kanal: TRT 1
