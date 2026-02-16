Taş gibi yoğurt mayalamanın gizli püf noktası: Yıllardır yanlış yapıyormuşuz

NE ÇOK NE DE AZ OLMALI!



Maya miktarını doğru ayarlamak çok önemli. Fazla maya yoğurdu ekşi yapar, az maya ise sulu bırakır. Bu yüzden 1 litre süte 1 tatlı kaşığı maya yeterlidir. Bir püf nokta da şu: Kaynattığınız sütten biraz alıp mayanın üzerine dökün ve pürüzsüz olana dek karıştırın. Böylece yoğurdunuz daha homojen ve güzel olur.