“Hitt Prodüksiyon” imzası taşıyan ve İstanbul’da toplam 8 konserden oluşan serinin ilki, dün akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşti.
Tarkan'dan 7 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk konser
Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla hasret giderdi. Tarkan şarkılarıyla İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatırken, biletler 1 saat içerisinde tükendi.
Konserine 1997 yılında yayımladığı ve adını taşıyan unutulmaz parçası “Ölürüm Sana” ile başlayan Tarkan, ardından “Dudu” şarkısıyla coşkuyu artırdı.
Sahnedeki kısa konuşmasında İstanbul’a olan özlemini dile getiren sanatçı, “İstanbul sen bambaşkasın, eşin benzerin yok. Beni affedin, bu kadar uzun ara vermemeliydim” sözleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.
Ünlü isimlerde konsere akın etti
Yoğun katılımın olduğu gecede, Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi birçok ünlü isim de yer aldı.
Konser serisi 31 Ocak'a kadar devam edecek
Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendiren Megastar, bugün ve 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahne almaya devam edecek.
Biletler rekor sürede bitti
Yoğun talep nedeniyle ilk dört konserin biletleri yalnızca 45 dakikada tükenirken, sonraki dört konserin biletleri de yaklaşık 1 saat içinde tükendi.