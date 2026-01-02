Kanuni’nin fethinden uzay yarışına, siyasi suikastlardan bilimsel ilklere kadar bugün yaşanan kritik gelişmeler tarih sayfalarındaki yerini koruyor.
Tarihte bugün: 2 Ocak
Takvimlerin 2 Ocak’ı gösterdiği günler, yüzyıllar boyunca dünya tarihinde derin izler bırakan gelişmelere sahne oldu.
Tarihte bugün, Osmanlı İmparatorluğu’nun denizlerdeki gücünü pekiştiren önemli bir adım atıldı. 1523 yılında Rodos Adası, Kanuni Sultan Süleyman’ın komutasındaki ordu tarafından fethedildi.
Yaklaşık üç asır sonra, 1870 yılında ise modern mühendislik harikalarından biri kabul edilen Brooklyn Köprüsü’nün inşasına ilk kazma vuruldu.
Fotoğrafçılık ve uzay bilimleri için 2 Ocak, "ilklerin" yaşandığı bir tarih. 1839’da Louis Daguerre, Ay’ın ilk fotoğrafını çekerek görsel tarihte bir çığır açtı.
1959 yılına gelindiğinde ise SSCB tarafından fırlatılan "Luna 1", Ay’ın sınırlarına ulaşarak Güneş’in yörüngesine giren ilk uzay aracı olma unvanını kazandı.
Tıp dünyasında ise 1968 yılında Dr. Christiaan Barnard, Cape Town’da dünyanın ikinci kalp nakli operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
Türkiye’nin yakın tarihinde de 2 Ocak oldukça hareketli geçti. 1924 yılında İstanbul İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler beraat etti. Ancak aynı davada yargılanan İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey, 5 yıl kürek hapsine çarptırıldı.
1935 yılı ise Türkiye için iki büyük gelişmeyi beraberinde getirdi: Soyadı Kanunu resmen yürürlüğe girerken, Marmara Adası ve Erdek’te meydana gelen depremde 5 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce bina hasar gördü. Ayrıca 1951 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi.
Dünya siyasetinde 2 Ocak; işgaller ve devrimlerle anılıyor. II. Dünya Savaşı sırasında, 1942’de Manila Japon kuvvetleri tarafından işgal edildi.
1955’te Panama Devlet Başkanı José Antonio Remón Cantera bir suikast sonucu hayatını kaybederken, 1959 yılında Fidel Castro Küba’nın yeni lideri oldu.
Sanat dünyasında ise 1975 yılında sinemanın efsane ismi Charlie Chaplin’e Birleşik Krallık tarafından "Sir" unvanı verildi.