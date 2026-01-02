Tarihte bugün: 2 Ocak

1935 yılı ise Türkiye için iki büyük gelişmeyi beraberinde getirdi: Soyadı Kanunu resmen yürürlüğe girerken, Marmara Adası ve Erdek’te meydana gelen depremde 5 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce bina hasar gördü. Ayrıca 1951 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi.